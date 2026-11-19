Активність ударів КАБ і БпЛА по Харківщині зростає щоразу, як відбувається якийсь переговорний процес, зазначив МГ «Об’єктив» заступник командира батальйону безпілотних систем 420 ОПБпС ASTUR Салах, позивний «Гора».

На Вовчанському напрямку, як і по всьому прикордонню або біля лінії бойового зіткнення, росіяни застосовують КАБи і ФАБи, констатує Салах із позивним «Гора».

«Ми їх придушуємо РЕБами – використовуємо GPS-спуфінг. Він змінює напрямок польоту КАБ – підміняє координати і відводить їх від планової цілі», – каже заступник командира.

Зараз, за його спостереженнями, КАБів стало більше – тому що йшли перемовини.

«Це просто треба моніторити статистику, щоб розуміти: як тільки відбувається якийсь переговорний процес, одразу посилюється тиск на наші населені пункти. Їх починають бомбити необмеженою кількістю КАБів, дронів. Зараз, на тлі перемовин, дійсно все воно посилилося. Але в росіян теж запаси не безкінечні. Тож, я думаю, що невдовзі це трошки буде легше», – поділився спостереженнями офіцер.