Сьогодні 14 листопада 2026: яке свято та день в історії

14 листопада 1918 року гетьман Скоропадський проголосив грамоту про федерацію Української держави з “білою” Росією. У 1501-му іспанська інфанта Катерина Арагонська вийшла заміж за спадкоємця престолу Англії Артура Тюдора. У 1920-му Уряд УНР покинув Кам’янець-Подільський, вирушаючи в еміграцію. У 1939-му Верховна Рада УРСР затвердила анексію західних областей України Радянським Союзом. У 1940-му завершилися невдачею радянсько-німецькі переговори про приєднання СРСР до альянсу фашистських держав. У 2003-му астрономи відкрили в Сонячній системі одне з найвіддаленіших небесних тіл – Седну.

Свята та пам’ятні дати 14 листопада

14 листопада – Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей і Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

Також сьогодні: Міжнародний день логопеда, День операційної медсестри.

14 листопада в історії

14 листопада 1263 року дорогою з Орди помер князь Олександр Невський. Докладніше.

14 листопада 1501 року 15-річна іспанська інфанта Катерина Арагонська вийшла заміж за першого спадкоємця престолу Англії – 15-річного принца Уельського Артура Тюдора. Докладніше.

14 листопада 1912 року народився український радянський поет Андрій Малишко. Частина його життя пов’язана із Харковом. Докладніше.

14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський сам підписав вирок своєму правлінню, проголосивши грамоту про федерацію Української держави з “білою” Росією. Докладніше.

14 листопада 1920 року уряд УНР був змушений залишити свою останню “столицю” – Кам’янець-Подільський. Докладніше.

14 листопада 1939 року Верховна Рада УРСР на позачерговій 3-й сесії затвердила закон про так зване “возз’єднання Західної України з УРСР”. Докладніше.

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14 листопада 1940 року закінчилися невдачею радянсько-німецькі переговори про приєднання СРСР до альянсу фашистських держав. Докладніше.

14 листопада 1999 року на посаду Президента України вдруге обрали Леоніда Кучму.

14 листопада 2003 року астрономи відкрили в Сонячній системі один із найвіддаленіших об’єктів, давши йому назву Седна. Докладніше.

Церковне свято 14 листопада

14 листопада вшановують пам’ять апостола Филипа. Він – один з 12 апостолів Ісуса Христа. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 листопада день теплий, то такою буде й зима.

Якщо листя ще не опало з дерев, то зима буде довгою та суворою.

Якщо надворі брудно й вогко, то холод буде наприкінці січня.

Що не можна робити 14 листопада

Не можна відмовляти в допомозі.

Не можна сумувати та скаржитися на долю.