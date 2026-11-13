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Перемога «жирафів» і поява кенгуру в Харкові – підсумки 13 листопада

Події 23:00   13.11.2026
Оксана Горун
Тетяна Литвіна
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Перемога «жирафів» і поява кенгуру в Харкові – підсумки 13 листопада

У Харкові включать святкову підсвітку, Терехов запевнив: «Жирафи нічого не їдять». Поліція повідомила про підозру «магу». Зоопарку подарували п’ятьох кенгуру. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Харків буде сяяти, попри відключення

Міський голова Ігор Терехов заявив: цьогоріч місто знову прикрасять новорічними декораціями з підсвіткою. В інтерв’ю «Радіо Хартія» мер сказав: «Що стосується ілюмінації: на моє глибоке переконання, це наша фішка, це емоції людей, це Харків, це по-харківськи». Він також запевнив, що витрати електроенергії на святкові вогні мінімальні. Дослівно: «Жирафи, які встановлені, нічого не їдять». Ілюмінація відокремлена від живлення ЖКГ та ліфтового господарства. Щобільше – місто має резерви, аби заживити декорації від генераторів. Терехов анонсував «дуже класні локації», які будуть практично по всьому місту, щоб не створювати великих скупчень людей. Фінансують створення нових декорацій не з міського бюджету. Мер пояснив, що платять за красу успішні бізнесмени, які попри війну підтримують Харків.

Завали в Малинівці та загиблий на Золочівщині

Подружжя врятували з-під завалів у селищі Малинівка на Харківщині. Вночі по населеному пункту ворог завдав удару з РСЗВ. ДСНС повідомила: на місці була пожежа, зруйнований будинок, постраждали семеро людей. Вранці на Золочівщині мати з дочкою підірвалися в лісопосадці. 60-річна жінка загинула, 30-річна зазнала поранень, інформує Нацполіція.  FPV-дрон атакував велосипедиста на дорозі Золочів – Дергачі. 34-річного чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. Він без свідомості, має уламкові поранення голови та ніг, повідомив «Об’єктиву» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Мага» з Києва підозрюють у шахрайстві щодо мешканки Харківщини

За даними столичної поліції, жінка звернулася до псевдоцілителя в надії вилікувати свого семирічного сина з особливостями розвитку. В оголошеннях в інтернеті підставний «чарівник» обіцяв зцілення за гроші. Матір він переконав у необхідності платних консультацій та спеціальних дистанційних «обрядів». Так видурив у неї 60 тис. грн. Поліціянти наголосили: стан сина потерпілої не підлягає лікуванню, а потребує виключно корекційної підтримки фахівців. Якщо провину «мага» доведуть, він може сісти на вісім років.

Кенгуру у Харкові

П’ятеро нових мешканців з’явилися в Харківському зоопарку. Рудо-сірі кенгуру валабі оселилися в експозиційній зоні «Гондвана». Трьом самкам по одному року, а двом самцям — по півтора. Повернення до зоопарку сумчастих планували ще під час реконструкції – для них створили спеціальний вольєр. Але до початку повномасштабної війни заселити його не встигли. Нові мешканці вже освоїлися та від самого початку мали гарний апетит.

У суботу буде сильний вітер

Про небезпечну погоду в суботу попередили жителів Харківщини в Гідрометцентрі. Метеорологи прогнозують сильний вітер – з поривами до 20 м/с. Вночі дощитиме. Удень в суботу та протягом доби в неділю опадів не очікують. Температура повітря збережеться позитивна – до +8-10°. Уночі – без заморозків.

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Автор: Оксана Горун, Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові включать святкову підсвітку, Терехов запевнив: «Жирафи нічого не їдять». Зоопарку подарували п’ятьох кенгуру. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.".