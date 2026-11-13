FPV атакував велосипедиста на Харківщині: чоловік – у тяжкому стані (фото)

13 листопада близько 06:00 на автодорозі Золочів – Дергачі, поблизу села Чорноглазівка, окупанти FPV-дроном атакували місцевого мешканця на велосипеді.

Як повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, 34-річний чоловік зазнав осколкових поранень нижніх кінцівок та голови. Наразі постраждалого шпиталізували. Він – без свідомості у тяжкому стані.

Нагадаємо, у районі села Карасівка на Золочівщині дві мирні мешканки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. 60-річна жінка загинула на місці події, а її 30-річна дочка зазнала поранень руки, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.