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FPV атакував велосипедиста на Харківщині: чоловік – у тяжкому стані (фото)

Події 12:29   13.11.2026
Вікторія Яковенко
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FPV атакував велосипедиста на Харківщині: чоловік – у тяжкому стані (фото) Фото: Віктор Коваленко

13 листопада близько 06:00 на автодорозі Золочів – Дергачі, поблизу села Чорноглазівка, окупанти FPV-дроном атакували місцевого мешканця на велосипеді.

Як повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, 34-річний чоловік зазнав осколкових поранень нижніх кінцівок та голови. Наразі постраждалого шпиталізували. Він – без свідомості у тяжкому стані.

дрон атаковал велосипедиста на Харьковщине
Фото: Віктор Коваленко

Нагадаємо, у районі села Карасівка на Золочівщині дві мирні мешканки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. 60-річна жінка загинула на місці події, а її 30-річна дочка зазнала поранень руки, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 12:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада близько 06:00 на автодорозі Золочів – Дергачі, поблизу села Чорноглазівка, окупанти FPV-дроном атакували місцевого мешканця на велосипеді.".