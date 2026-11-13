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Частина Київського району в неділю залишиться без світла – причина

Суспільство 11:55   13.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Частина Київського району в неділю залишиться без світла – причина Зображення створене ШІ

У неділю, 15 листопада, частина мешканців Київського району буде без світла, попереджають енергетики.

Електропостачання тимчасово зупинять через необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили у АТ “Харківобленерго”. Так світла не буде в будинках за такими адресами:

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 13 листопада, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Вони, пишуть  у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.

В АТ «Харківобленерго» також пояснили: насамперед світло відключають через дефіцит електроенергії, який стався внаслідок російських обстрілів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що росіяни регулярно атакують об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 11:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 15 листопада, частина мешканців Київського району буде без світла, попереджають енергетики.".