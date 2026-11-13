Частина Київського району в неділю залишиться без світла – причина

У неділю, 15 листопада, частина мешканців Київського району буде без світла, попереджають енергетики.

Електропостачання тимчасово зупинять через необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили у АТ “Харківобленерго”. Так світла не буде в будинках за такими адресами:

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів у п’ятницю, 13 листопада, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла. Вони, пишуть у АТ «Харківобленерго», діятимуть з 00:00 до 24:00.