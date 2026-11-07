Сьогодні 7 листопада 2026: яке свято та день в історії

7 листопада 2000 року в США відбулися президентські вибори, результати яких спричинили одну з найгучніших суперечок в американській історії. У 1990-му в Києві востаннє в радянський період історії України намагалися відзначити річницю так званої “Жовтневої революції”. У 1941-му німецька авіація потопила теплохід “Вірменія” біля Криму. У 1928-му в Харкові відкрили будівлю Держпрому. У 1917-му стався озброєний Жовтневий переворот у Петрограді. У 1913-му в Північній Америці розпочався “Білий ураган”. У 1857-му народився відомий історик і ректор Харківського університету Дмитро Багалій. У 1492-му на землю впав Енсісаймський метеорит – найстаріший метеорит, дата падіння якого точно визначена.

Свята та пам’ятні дати 7 листопада

7 листопада у світі – Міжнародний день африканського письменника та Міжнародний день інуїтів (корінних народів Арктики).

Перша субота листопада – це Всесвітній день сумчастого мурахоїда (намбата).

Також сьогодні: Міжнародний день медичної фізики та Міжнародний день вина Мерло.

7 листопада в історії

7 листопада 1492 року на землю впав Енсісаймський метеорит – найстаріший метеорит, дата падіння якого точно визначена. Докладніше.

7 листопада 1857 року народився історик Дмитро Багалій. Докладніше.

7 листопада 1913 року в Північній Америці на Великих озерах почався шторм – найсильніший в історії цих водойм. Докладніше.

7 листопада 1917 року стався більшовицький збройний переворот у Петрограді. Владу в колишній Російській імперії, що розпадалася, незаконним шляхом захопила група екстремістів на чолі з Владіміром Лєніним (Ульяновим). Докладніше.

7 листопада 1928 року в Харкові офіційно відкрили будівлю Держпрому. Докладніше.

7 листопада 1941 року німецька авіація потопила теплохід “Вірменія” поблизу Криму. Докладніше.

7 листопада 1944 року Франклін Рузвельт став першим (і єдиним) в історії США президентом, обраним на четвертий термін.

7 листопада 1990 року в Києві востаннє в радянський період історії України намагалися відзначити річницю “Жовтневої революції”. Докладніше.

7 листопада 2000 року в США відбулися президентські вибори, результати яких спричинили одну з найгучніших політичних та судових суперечок в американській історії. Різниця між демократом Альбертом Гором і республіканцем Джорджем Бушем у Флориді виявилася настільки маленькою, що довелося перераховувати голоси. Цей результат був важливим і впливав на загальний результат виборів у країні. Справа дійшла до Верховного суду, і лише завдяки судовому рішенню президентом став Буш.

“Гор був чинним віцепрезидентом тодішнього президента Білла Клінтона, а Буш – губернатором Техасу та сином колишнього президента Джорджа Буша – старшого. У загальнонаціональному голосуванні Гор отримав 48,4%, тоді як Буш — 47,9%, програвши понад 540 тисяч голосів. Однак президентів США обирає Колегія виборників – система, в якій “голоси виборників” розподіляються між штатами на основі їхнього населення, а потім повністю переходять переможцю народного голосування в цьому штаті. Для перемоги потрібно 270 голосів виборників. До кінця ночі виборів 2000 року кількість голосів Гора становила 250, а Буша — 246, причому Орегон, Вісконсин та Флорида були занадто близькі, щоб передбачити результат”, – нагадує ті події проєкт History.

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Потім підрахунок встановив: голоси Орегону та Вісконсину перейдуть Гору. Залишалася Флорида із 25 голосами виборників, які могли повністю змінити загальнонаціональний результат. Перерахунки та суди навколо результатів у Флориді тривали до 12 грудня. Початкова перевага Буша у Флориді становила 1784 голоси. Після автоматичного машинного перерахунку скоротилася до 327 голосів. Гор домагався ручного перерахунку у чотирьох округах штату. Пізніше Верховний суд Флориди ухвалив провести загальноштатний ручний перерахунок голосів, які не зараховані автоматичними системами. Проте 9 грудня Верховний суд США призупинив цей процес, а 12 грудня остаточно ухвалив припинити перерахунок. Так Гор програв вибори, а Буш невдовзі став президентом США.

“Це був перший випадок з 1888 року, коли кандидат-переможець програв за результатами всенародного голосування, хоча наступні такі вибори відбулися лише через 16 років, коли Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон. Ці вибори призвели до закликів до скасування Колегії виборників на користь простішої системи “одна людина — один голос”, – відзначає History.

Втім, на цей час система з виборниками в США зберігається.

Церковне свято 7 листопада

7 листопада вшановують пам’ять мучеників у Мелитині: Єрона та 32 воїнів. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вранці туман, буде відлига.

Якщо листя до 7 листопада ще не опало, то зима буде суворою.

Якщо день сонячний, то весна буде ранньою.

Якщо погода суха, то зима буде з морозами та хуртовинами.

Що не можна робити 7 листопада

Не можна лінуватися.

Не можна сваритися та скандалити.