Сьогодні 7 листопада: яке свято та день в історії

7 листопада 1857 року народився відомий історик і ректор Харківського університету Дмитро Багалій. У 1913-му в Північній Америці розпочався “Білий ураган”. У 1917-му стався озброєний Жовтневий переворот у Петрограді. У 1928-му в Харкові відкрили будівлю Держпрому. У 1941-му німецька авіація потопила теплохід “Вірменія” біля Криму.

Свята та пам’ятні дати 7 листопада

7 листопада у світі – Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у навчальних закладах (перший четвер листопада); Міжнародний день африканських письменників.

Також сьогодні: Міжнародний день проєктного менеджера, День “Чоловіки готують вечерю” та Міжнародний день стаута (всі три відзначають у перший четвер листопада), Міжнародний день Мерло, Міжнародний день інуїтів, Міжнародний день медичного фізика.

7 листопада в історії

7 листопада 1857 року народився історик Дмитро Багалій. Докладніше.

7 листопада 1913 року в Північній Америці на Великих озерах почався шторм – найсильніший в історії цих водойм. Він відомий як “Білий ураган”. Хвилі на озерах піднялися до 11 метрів заввишки, пориви вітру сягали 140 км/год.

Стихія знищила 19 кораблів, загинуло понад 250 людей. На дно пішли вантажі вагою близько 68 тисяч тонн та вартістю 1 млн доларів США. У кількох великих містах США випало по пів метра снігу, що разом із потужним вітром паралізувало міста на кілька днів.

У принципі, шторми на Великих озерах не рідкість. Навпаки – це традиційний сезонний процес, що навіть має свою місцеву назву – “Листопадовий шторм”. Причина явища – у тому, що вода п’яти Великих озер утримує тепло до кінця року, через що перші заморозки навколо наступають пізніше, ніж на віддалених від водойм територіях. Тому восени поблизу озер зіштовхуються дві маси повітря: сухе й холодне з північної Канади та тепле й вологе – над озерами. Зіткнення цих двох протилежних мас формує шторм.

Особливістю тієї негоди, яка увійшла в історію як “Білий ураган” було те, що метеорологи не змогли передбачити інтенсивність стихії, що насувається. Тому завчасно заходи безпеки не пустили в дію, що великою мірою й спричинило настільки значні жертви, наслідки та збитки.

7 листопада 1917 року стався більшовицький збройний переворот у Петрограді. Владу в колишній Російській імперії, що розпадалася, незаконним шляхом захопила група екстремістів на чолі з Владіміром Лєніним (Ульяновим). Докладніше.

7 листопада 1928 року в Харкові офіційно відкрили будівлю Держпрому. Докладніше.

7 листопада 1941 року німецька авіація потопила теплохід “Вірменія” поблизу Криму. Докладніше.

7 листопада 1944 року Франклін Рузвельт став першим (і єдиним) в історії США президентом, обраним на четвертий термін.

7 листопада 1990 року в Києві востаннє в радянський період історії України намагалися відзначити річницю “Жовтневої революції”. Докладніше.

Церковне свято 7 листопада

7 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників у Мелитині: Єрона та 32 воїнів. Святий Єрон був вихований у християнській вірі. Його хотіли взяти до військового загону, сформованого за дорученням імператорів Діоклетіана та Максиміана – для здійснення гонінь проти християн. Єрон відмовився від цього. Він із 18 однодумцями сховався в печері. Інші воїни загону не змогли взяти печеру штурмом. Тоді один із друзів Єрона домовився з командиром загону Лізієм, щоб той зняв облогу з печери, а сам умовив Єрона не чинити опір владі. Єрона разом з іншими новобранцями відправили до сусіднього міста. Там Лізій запропонував усім новобранцям принести жертву язичницьким богам. Єрон і за ним 32 воїни відмовилися це зробити і заявили про свою віру в Христа. Тоді Лізій наказав побити всіх, а Єрону відсікти руку. Після жорстокого побиття ледь живих мучеників кинули до в’язниці, а вранці обезголовили.

Народні прикмети

Якщо вранці туман, буде відлига.

Якщо листя до 7 листопада ще не опало, то зима буде суворою.

Якщо день сонячний, то весна буде ранньою.

Якщо погода суха, то зима буде з морозами та хуртовинами.

Що не можна робити 7 листопада

Не можна лінуватися.

Не можна сваритися та скандалити.