Вантажівка пошкодила електроопори під Харковом: Гололобов про причини ДТП 📹

Сьогодні, 6 листопада, на Малоданилівському шляху сталася аварія. Вантажівка знесла опори лінії електропередач. Внаслідок цього були пошкоджені електричні мережі, проводи світлофорного об’єкта та вуличного освітлення. Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов показав відео ДТП та вказав на можливу причину.

“Я не є експертом із дорожнього руху і не збираюся встановлювати винуватців — це компетенція відповідних органів. Проте, на мою думку, однією з причин цієї ситуації міг стати автомобіль, припаркований фактично посеред перехрестя, у смузі руху на Малоданилівському шляху. Якби цього автомобіля там не було, вантажівка, об’їжджаючи транспортні засоби, які очікували можливості повернути ліворуч, могла б безперешкодно продовжити рух у напрямку Дергачів”, – вважає Гололобов.

Він зазначив, що паркування авто безпосередньо на проїжджій частині та в проекції вулиці центральної дороги поступово стає звичним явищем.

“Проблема значно ширша, ніж один неправильно припаркований автомобіль. На одному з найбільш жвавих перехресть нашої громади, фактично біля автобусної зупинки, вже тривалий час функціонує шиномонтаж, облаштований на комунальній землі без належних правових підстав. За цими обставинами майже два роки триває кримінальне провадження, однак ситуація досі залишається невирішеною”, – підкреслив Гололобов.

Він сподівається, що ситуація, яка сталася сьогодні стане приводом уважніше подивитися правоохоронцям на ці питання та спільно знайти шляхи їх вирішення.

Відео: Олександр Гололобов