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Сьогодні 4 листопада 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   04.11.2026
Оксана Горун
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Сьогодні 4 листопада 2026: яке свято та день в історії

4 листопада в Україні – День залізничника та День українського фрилансера. У цей день 1677 року майбутня королева Англії Марія II вийшла заміж за Вільгельма III Оранського. У 1861-му на вокзал у Львові прибув перший поїзд із Відня. У 1918-му почалися перші масштабні бої польсько-української війни 1918-1919 років – за Перемишль. У 1922-му виявили гробницю єгипетського фараона Тутанхамона. У 1939-му США затвердили фінальний Акт про нейтралітет. У 1995-му вбили прем’єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабіна. У 2008-му президентом США вперше обрали афроамериканця – Барака Обаму.

Свята та пам’ятні дати 4 листопада

4 листопада в Україні – День залізничника та День українського фрилансера.

Перша середа листопада – це День поінформованості про стрес.

У світі – День здорового глузду.

Також сьогодні: День дорожнього регулювальника, Міжнародний день подяки коучам, День Тутанхамона.

4 листопада в історії

4 листопада 1677 року майбутня королева Англії Марія II вийшла заміж за Вільгельма III Оранського. Нареченій було 15 років, нареченому 27. Через 12 років це подружжя зійшло на англійський престол.

У цій історії було кілька “династичних несподіванок”. Перша – Марія була не єдиною дитиною свого батька короля Якова II Стюарта. Від першого шлюбу в короля було дві доньки, які дожили до дорослого віку, — Марія та Анна. Обидві були протестантками. А в другому шлюбі народився син – Яків, якого охрестили в католицькій вірі. За всією традицією наслідування саме цей хлопчик мав зайняти трон. І це лише підвищило напругу в суспільстві, адже країна здебільшого була протестантською. Віросповідання Якова II та його спадкоємця, політика короля, зокрема, його спроби розширити права католиків та обмежити вплив парламенту, в комплексі призвели до подій, що дістали назву “Славна революція”. Якова II повалили, його сина парламент відмовився приймати як спадкоємця. Корону запропонували протестантам – Марії та її чоловікові Вільгельму.

королі Англії Вільгельм Оранський та Марія
Вільгельм III Оранський та Марія II. Ілюстрація: www.royal.uk

“У 1689 році парламент оголосив, що Яків зрікся престолу, залишивши своє королівство. Вільгельму і Марії запропонували престол як спільним монархам. Вони прийняли Декларацію прав (згодом — Білль про права), підготовлену парламентським конвентом. Вона обмежувала владу монарха, підтверджувала право парламенту контролювати оподаткування та законодавство, а також передбачала гарантії проти зловживань владою, яких припускалися Яків II та інші королі з династії Стюартів. Відсторонення Якова II та його спадкоємців від престолу поширили на всіх католиків, оскільки “досвід показав, що управління цим протестантським королівством католицьким монархом є несумісним із його безпекою та добробутом”. Від монарха вимагалося при коронації присягнути на збереження протестантської релігії”, – пояснює суть подій Офіційний сайт британської королівської родини.

Друга особливість правління цих монархів: хоча спадкоємицею корони була саме Марія, а її чоловік – лише консортом, але Вільгельм III Оранський став повноправним королем Англії. Дітей у цього подружжя не було. Після смерті Марії II Вільгельм продовжив правити країною сам. Слідом ненадовго престол перейшов до молодшої сестри Марії – королеви Анни Стюарт, а після її смерті – до її далекого родича протестанта Георга I.

4 листопада 1861 року до Львова прибув перший пасажирський потяг із Відня. Докладніше.

Покал у Львові - історичний
Пасажирський поїзд біля перону Чернівецького вокзалу (Львів). 1880-ті роки. Фото: NAC

4 листопада 1918 року вночі розпочалися перші масштабні бої польсько-української війни 1918-1919 років – за Перемишль. Докладніше.

4 листопада 1922 року заведено вважати днем відкриття гробниці єгипетського фараона Тутанхамона. Докладніше.

4 листопада 1939 року Сполучені штати Америки ухвалили черговий Акт про нейтралітет, який став останнім перед вступом країни у Другу світову війну. Докладніше.

4 листопада 1970 року помер Герой України та один із воїнів, які встановили радянський прапор на даху німецького Рейхстага 30 квітня 1945 року, Олексій Берест. Докладніше.

4 листопада 1995 року єврейський націоналіст Ігаль Амір убив прем’єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабина. Докладніше.

4 листопада 2008 року Барака Обаму обрали президентом США. Він став першим (і станом на зараз єдиним) президентом цієї країни, що має афроамериканське походження. Докладніше.

Церковне свято 4 листопада

4 листопада вшановують пам’ять преподобного Йоаникія Великого.  Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 4 листопада немає дощу, то наступного року буде поганий врожай.

Якщо ж дощ іде, то зима настане рано.

Якщо сонце яскраво світить, але не гріє, то листопад буде морозним.

Що не можна робити 4 листопада

4 листопада не варто вирушати в дорогу, краще провести день вдома.

Не можна, щоб вночі з 4 на 5 листопада в спальню проникало місячне сяйво – краще закрити вікна шторами.

Не можна пити спиртне.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 листопада в Україні – День залізничника та День українського фрилансера. У цей день 1677 року майбутня королева Англії Марія II вийшла заміж за Вільгельма III Оранського".