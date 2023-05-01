Сьогодні 1 травня: яке свято та день в історії

1 травня 1497 року помер мученицькою смертю київський митрополит Макарій. У 1886-му почалися страйки за 8-годинний робочий день. У 1917-му створено 1-й український полк імені Богдана Хмельницького. А в 1945-му радянські війська підняли прапор над Рейстагом.

Свята та пам’ятні дати 1 травня

1 травня під егідою ООН проходять: Свято Весни і Міжнародний день праці, День глобальної любові, Міжнародний день соняшника, День захисту носорога, День директорів шкіл.

У Європі – Європейський день (EuroMayDay).

1 травня в історії

1 травня 305 року від влади відмовився римський імператор Діоклетіан.

Він став першим імператором у історії Рима, який добровільно залишив свою посаду. До цього Діоклетіан правив імперією 20 років. Він відомий як своїми успішними реформами, так і дикунськими гоніннями на християн (за його часів було вбито від 3000 до 3500 християн і неврахована кількість піддана тортурам та вигнанню). Діоклетіан не походив із аристократичного роду. Він був онуком раба, його батько – вільновідпущеником. З юності хлопець обрав військову справу й швидко піднімався по кар’єрній драбині. Діоклетіан як командир доместиків супроводжував імператора Карі в його поході проти персів. Саме там Кар несподівано помер. Сина та спадкоємця імператора підступно вбив його ж тесть. Солдати закували вбивцю в кайдани, а новим імператором командири війська проголосили Діоклетіана. Він встановив абсолютну монархію, свою владу не ділив із сенатом. Через два роки після начала правління Діоклетіан призначив собі співправителя – Максиміана, а згодом – ще двох цезарів Галерія та Констанція. Таким чином він поділив Римську імперію на чотири зони впливу та створив найбільший і найефективніший бюрократичний уряд в історії Риму. Повноваження із себе Діоклетіан склав через поганий стан здоров’я. Після зречення він жив у палаці на узбережжі та доглядав за садами.

1 травня 1006 року стався найяскравіший із зареєстрованих у історії спалах наднової зірки SN 1006.

Вона утворилася в сузір’ї Вовка – на відстані 6850 світлових років від Землі. Появу зірки та її яскраве світіння відзначили в Китаї, Єгипті, Іраку, Італії, Японії та Швейцарії. За описами тогочасних арабських і китайських астрономів, зоря світила так яскраво, що вночі завдяки цьому світлу були добре помітні предмети. А вдень від її світла падала тінь. Ось як описав це диво арабський астроном Алі ібн Ридван: “Нова зірка була дископодібної форми та у 2,5—3 рази яскравіша за Венеру. Небо помітно посвітлішало через світло зорі. Інтенсівность її світла трохи перевершувала чверть інтенсивності місячного”. Спостерігали за зорею приблизно три місяці, згодом її сяйво стало тмянішати.

1 травня 1497 року татари вбили митрополита Київського Макарія. Напад стався, коли митрополит служив літургію в храмі села Скригалова. Святитель закликав присутніх рятуватися, а сам залишився біля вівтаря. Він прийняв мученицьку смерть. Татари його зарубали, відітнули ступню правої ноги, ліву руку та голову. Тіло митрополита згодом віряни доставили в Київ та поховали в храмі Святої Софії. Канонізували святителя в 1621—1622 роках.

1 травня 1753 року вважають днем заснування ботанічної номенклатури. У цей день розпочато публікацію роботи Карла Ліннея “Species Plantarum” (“Види рослин”).

Оскільки вона мала два томи та ще й передмову, то дат публікації кілька, й цю обрали умовно. На момент публікації Карл Лінней уже був широко відомим завдяки своїй праці “Systema Naturae” (“Система природи”). У ній він вперше запропонував наукову класифікацію відомих тоді рослин та тварин. Лінней описав 4200 видів тварин та розділив їх на шість класів: ссавці, птахи, амфібії, риби, черви та комахи. Рослини він розділив на 24 класи. У “Видах рослин” він продовжив класифікувати живу природу. У виданні міститься опис всіх рослин, які на той час були відомі. Для кожного виду Лінней навів ім’я з двох частин. Ця робота стала дійсно революційною. Усю ботанічну науку, яка існувала до цього, зараз називають “доліннеєвською”. Карл Лінней – досі єдиний автор, послатись на якого можна лише одним ініціалом (“L.”). У ботанічній номенклатурі ця буква після видової назви рослини означає, що цю рослину вперше описав Карл Лінней.

1 травня 1840 року у Великій Британії з’явилася в продажу перша у світі поштова марка. Це було зображення королеви Віторії на чорному фоні. Номінал марки – 1 пенні. Вона відома серед філателістів як “Чорний пенні”.

Незважаючи на свою історичність марка не є рідкісною. Адже її загальний наклад налічував 286 700 аркушів. Було надруковано 68 808 000 марок. Значна частина збереглася. Особливо цінуються марки цієї серії без поштових штампів. Цілісні аркуші “Чорного пенні”, за наявною інформацією, є тільки в одній колекції – у власності Британського поштового музею.

1 травня 1886 року розпочалися масові страйки робочих у США. Профспілки вимагали встановлення 8-годинного робочого дня (на той момент інколи люди працювали по 15 та навіть 20 годин на добу). Також серед вимог було підвищення зарплат та забезпечення права на створення робітничих організацій.

Кількість робітників, які взяли участь у страйках, досягла 500 тисяч (у різних містах США). Центром руху став Чикаго. 4 травня справа дійшла до зіткнень із поліцією. Через бомбу, який підірвав невідомив, загинули 7 і постраждали 50 поліцейських. Поліція відкрила вогонь, і загинули четверо страйкарів. Робітничих лідерів Чикаго заарештували, вісьмох із них засудили до страти. У пам’ять про ті події 1 травня у подальшому стали відзначати як День праці. У 1888 році з’їзд Американської федерації праці у Сент-Луїсі оголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

1 травня 1917 року був створений 1-й український полк імені Богдана Хмельницького – перша українізована військова частина російської армії.

Вимоги формувати українське військо з’явилися ще під час створення Українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка. Поступово на Київському військово-розподільчому пункті зібралися майже 3000 патріотично налаштованих мобілізованих солдатів, які бажали організувати Перший український полк. 27 квітня вони відмовилися вирушати на фронт, якщо такий полк не буде сформовано. 28 квітня їх підтримала Українська Центральна Рада. А 1 травня солдатів зібрали на свято «Перші квітки», влаштоване клубом Полуботка. Там на пропозицію Миколи Міхновського вояки самостійно організувались у 1-й український полк імені гетьмана Богдана Хмельницького. Військове керівництво російської армії сприйняло це як бунт. Проте після перемовин із делегаціями клубу Полуботка та сформованого полку дозвіл на формування окремого українського полку таки дали. Правда суттєво скоротили його персональний склад – до 500 осіб. Але й це вже була значна перемога

1 травня 1931 року в Нью-Йорку відкрили найвищу на той момент будівлю світу – 102-поверховий “Емпайр-Стейт-Білдінг”.

Він залишався найвищим у світі до 1972-го, коли поруч звели сумнозвісні башти-близнюки Міжнародного торгового центру. “Емпайр-Стейт-Білдінг» має висоту 443,2 м до верхівки шпиля й 381 м до даху. Зведення хмарочоса коштувало 40 мільйонів доларів. Під час офіційного відкриття будівлі її освітлення включив президент США Герберт Гувер, натиснувши на кнопку у Вашингтоні.

1 травня 1945 року радянські війська підняли прапор над Рейсхстагом. Як і у всьому, що пов’язано з перемогою над нацистами у Другій світовій війні, навколо питання підняття прапора перемоги багато суперечок. І щодо того, який прапор був першим, і щодо персонального складу тих, хто його підіймав. Точно можна відзначити, що в цей день радянські прапори на Рейхстаг встановлювали неодноразово й у різних частинах будівлі. Офіційно прапороносцями перемоги в СРСР визначили групу, яку очолював українець, лейтенант Олексій Берест. Разом із ним були Михайло Єгоров і Мелітон Кантарія. У подальшому їх трьох командування представило до звання Герой Радянського Союзу. Проте в подальшому за незрозумілих причин Береста з наградного списку виключили. Він усе життя намагався побороти цю несправедливість. Берест загинув, рятуючи дитину з-під потягу. 6 травня 2005 року Президент України Віктор Ющенко присвоїв Олексію Бересту звання Герой України посмертно.

1 травня 1945 року в Берліні покінчило життя самогубством подружжя найближчих соратників Гітлера – Геббельсів. Пауль Йозеф Геббельс і його дружина Магда перед тим, як вбити себе, отруїли своїх шістьох дітей ціанистим калієм.

Самогубство Геббельси вчинили точно по лекалу Гітлера та Єви Браун: він застрелився, вона отруїлася. Їхні тіла спалили. Єдина людина з родини Геббельсів, яка вижила, – син Магди від першого шлюбу, він був уже дорослим і знаходився на фронті.

1 травня 1986 року через кілька днів після вибуху на Чорнобильській АЕС, у Києві організували багатотисячну першотравневу маніфестацію.

1 травня 1994 року загинув легендарний бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу в “Формулі-1” Айртон Сенна.

Йому було 34 роки. Трагедія сталася під час змагань “Гран-прі Сан-Марино” на трасі в Імолі. На цих перегонах смерть Сенни була не першою. Під час суботньої кваліфікації загинув австрійський гонщик Роланд Ратценбергер — його машина вилетіла з траси й на швидкості 320 км\год врізалася в бетонну стіну. До цього протягом 12 років ніхто з гонщиків “Формули-1” не гинув на трасі. Ще одна масштабна, проте не смертельна аварія сталася в п’ятнницю з Рубенсом Барікелло. Ці дві події вплинули на Сенну. Вранці в неділю він провів збори пілотів, на яких домовилися створити робочу групу з безпеки та розробити заходи для її підвищення. Учасники цих зборів згадували, що Сенна поводився дуже нервово і неврівноважено, ніби щось передчував. Машина Сенни вилетіла з траси на сьомому колі у повороті “Тамбурелло” й на величезній швидкості врізалася в бетонну стіну. Гонку зупинили, Сенну доправили гелікоптером у лікарню, де підключили до ШВЛ. Проте обстеження показало, що його мозок уже мертвий. Тож гонщика відключили від штучного підтримання життя. Не знаючи, що Сенна помер, перегони поновили. Їх тоді виграв Міхаель Шумахер.

1 травня 2004 року відбулось найбільше розширення в історії ЄС. Членами Європейського Союзу стали Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія

Церковне свято 1 травня

1 травня християни вшановують преподобного Йоана, учня преподобного Григорiя Декаполiта. Йоан від Григорія прийняв чернечий постриг у Солунському монастирі. Коли імператор Лев Вірменин відновив гоніння на православних християн за шанування ікон, Григорій Декаполіт разом із преподобним Йосипом Піснописцем та Йоаном протистояли іконоборчій єресі в Солуні. Вони продовжували проповідувати шанування ікон. Після багатьох праць преподобний Григорій помер, а незабаром за ним – і Йоан. Преподобний Йосип Піснописець переніс мощі святих Григорія та Йоана в побудовану ним церкву в ім’я святителя Миколи Чудотворця.

Народні прикмети

Мінлива погода 1 травня – до сухого літа.

Якщо качки хлюпаються – скоро настане тепло.

Що не можна робити 1 травня

Чоловікам не можна займатися роботою на городі.

Не можна довго спати.

Не можна грати в азартні ігри.