Чому впала чисельність хворих на отруєння і кишкові інфекції на Харківщині

Чисельність харчових отруєнь скоротилася, бо наразі менше працюють організовані колективи – школи і дитсадки, повідомила МГ «Об’єктив» Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

«За поточний рік в Харківській області зареєстрували лише один спалах сальмонельозу з чотирма захворілими, – розповіла Любов Махота. – Загальна кількість спалахів гострих кишкових інфекцій значно зменшилась, переважно коштом зменшення кількості функціонування організованих колективів».

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, на Харківщині зафіксували перший із початку року випадок отруєння дикорослими грибами. Ушпиталили чоловіка похилого віку, який зібрав гриби біля свого будинку.