Live
  • Пт 30.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Чому впала чисельність хворих на отруєння і кишкові інфекції на Харківщині

Здоровье 21:44   29.10.2026
Оксана Якушко
Підпишіться на нас в Google
Чому впала чисельність хворих на отруєння і кишкові інфекції на Харківщині

Чисельність харчових отруєнь скоротилася, бо наразі менше працюють організовані колективи – школи і дитсадки, повідомила МГ «Об’єктив» Любов Махота, гендиректорка ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головна санітарна лікарка Харківської області.

«За поточний рік в Харківській області зареєстрували лише один спалах сальмонельозу з чотирма захворілими, – розповіла Любов Махота. –  Загальна кількість спалахів гострих кишкових інфекцій значно зменшилась, переважно коштом зменшення кількості функціонування організованих колективів».

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, на Харківщині зафіксували перший із початку року випадок отруєння дикорослими грибами. Ушпиталили чоловіка похилого віку, який зібрав гриби біля свого будинку.

Читайте також: Ботулізм на Харківщині: хто став жертвою інфекції у 2026 році

Автор: Оксана Якушко

Популярно

У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати
У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати
30.10.2026, 09:15
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії
30.10.2026, 06:00
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа
30.10.2026, 07:15
Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків
Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків
29.10.2026, 21:05
Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
30.10.2026, 08:45
Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна
Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна
30.10.2026, 07:30

Новини за темою:

29.10.2026
Ботулізм на Харківщині: хто став жертвою інфекції у 2026 році
29.10.2026
Чому в Україні наразі не вакцинують від COVID-19
28.10.2026
Грип в Україні: коли в аптеках з’явиться вакцина і чому досі відсутня
28.10.2026
Які штами грипу циркулюватимуть в епідсезоні 2026-2027 року в Україні
27.10.2026
Який вид грипу вже зафіксували на Харківщині та скільки хворих: деталі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чому впала чисельність хворих на отруєння і кишкові інфекції на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Здоровье на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 21:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чисельність харчових отруєнь скоротилася, бо наразі менше працюють організовані колективи, повідомила «Об’єктиву» Любов Махота, головна санітарна лікарка Харківської області.".