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Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків

Події 21:05   29.10.2026
Тетяна Литвіна
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Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків

Близько 17:00 Слобідський район Харкова опинився під обстрілом. Мер Ігор Терехов повідомив, що удару завдано ракетою-дроном “Бандероль”. Виникла масштабна пожежа.

Доповнено о 21:03. Внаслідок ракетної атаки виникли пожежі у виробничій будівлі та на прилеглій території, повідомили у ДСНС у Харківській області. Загальна площа горіння становила 400 кв. м. На іншій локації горіли рештки різних матеріалів на площі 80 кв. м. Також пошкоджено два вантажні автомобілі. На місцях ударів працювали рятувальники, сапери та психологи ДСНС.

В обласній прокуратурі підтвердили – за попередніми даними, застосовано ракету типу S8000 «Бандероль».

Перед вибухом про те, що на Харків летить малогабаритна російська крилата ракета “Бандероль”, попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, реактивні «герані» атакували Харків уночі та вранці Масштабна пожежа виникла у Холодногірському районі: там горіли вантажівки, автобуси та техніка, повідомила прес-служба ДСНС Харківщини. Ще три влучення були у Салтівському та Індустріальному районах. За даними обласної прокуратури, пошкоджено приватний будинок. Поранена жінка.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 21:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 17:00 Слобідський район Харкова опинився під обстрілом. Мер Ігор Терехов повідомив , що удару завдано ракетою-дроном “Бандероль”.".