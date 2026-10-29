Удари по Харкову та передмістю: через “приліт” БпЛА постраждала ціла родина

У Харківській облпрокуратурі встановили, що 29 жовтня росіяни били по Харкову та передмістю реактивними безпілотниками типу “герань-3”.

Близько 09:25, через удари по приватному будинку в Малій Данилівці постраждала ціла родина: це чоловік із дружиною та дві їхні дочки 13-ти та 5-ти років.

Також окупанти обстрілювали й Харків:

в Індустріальному районі міста Харкова пошкоджене приватне домоволодіння внаслідок ворожої атаки, що сталася орієнтовно о 7 ранку. Тілесні ушкодження отримала 51-річна жінка;

у Салтівському районі Харкова вранці влучання прийшлось по території навчального закладу. Без постраждалих.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.