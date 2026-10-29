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Удари по Харкову та передмістю: через “приліт” БпЛА постраждала ціла родина

Події 10:16   29.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Удари по Харкову та передмістю: через “приліт” БпЛА постраждала ціла родина

У Харківській облпрокуратурі встановили, що 29 жовтня росіяни били по Харкову та передмістю реактивними безпілотниками типу “герань-3”. 

Близько 09:25, через удари по приватному будинку в Малій Данилівці постраждала ціла родина: це чоловік із дружиною та дві їхні дочки 13-ти та 5-ти років.

Також окупанти обстрілювали й Харків:

  • в Індустріальному районі міста Харкова пошкоджене приватне домоволодіння внаслідок ворожої атаки, що сталася орієнтовно о 7 ранку. Тілесні ушкодження отримала 51-річна жінка;
  • у Салтівському районі Харкова вранці влучання прийшлось по території навчального закладу. Без постраждалих.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 10:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі встановили, що 29 жовтня росіяни били по Харкову та передмістю реактивними безпілотниками типу “герань-3”. ".