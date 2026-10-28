Колишнього співробітника ТЦК звинувачують у допомозі ухилянту

За даними Харківської облпрокуратури, історія розпочалася у серпні 2026 року. Тоді колишній співробітник ТЦК дізнався про проблеми військовозобов’язаного та запропонував “вирішити питання”.

Чоловік повідомив обвинуваченому, що перебуває в розшуку через неявку за повісткою. Тоді фігурант розповів, що має зв’язки з чиновниками територіального центру. Завдяки їм він може допомогти вирішити всі проблеми, що стосуються військового обліку. Чоловік також переконав знайомого, що без його участі проблему не виправити, а свою допомогу він оцінив у 4500 доларів. Їх він отримав уже під час наступної зустрічі, розповіли правоохоронці.

“Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру. Нині досудове розслідування завершено. Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова затвердив і направив до суду обвинувальний акт. Колишньому співробітнику ТЦК інкриміновано ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення уповноваженими особами, поєднане з вимаганням такої вигоди“, – додали у прокуратурі.

Справу розглядатимуть у Холодногірському райсуді. Якщо провину обвинуваченого доведуть – він може “сісти” на вісім років.