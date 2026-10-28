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У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту

Транспорт 09:35   28.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту

Вранці 28 жовтня у пресслужбі мерії написали про перебої електрики у Харкові. Через це є проблеми з рухом електротранспорту в місті.

У зв’язку з перебоями в електропостачанні тролейбуси № 11 та 27 тимчасово змінили маршрути та курсують від розворотного кола «Новий Побут» до площі Конституції, попереджають у мерії.

На час відсутності тролейбусного сполучення від проспекту Дзюби до станції метро «Холодна гора» тимчасово курсує автобус.

Відновити рух тролейбусів у міськраді обіцяють уже найближчим часом.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 09:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 жовтня у пресслужбі мерії написали про перебої електрики у Харкові. Через це є проблеми з рухом електротранспорту в місті.".