У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту

Вранці 28 жовтня у пресслужбі мерії написали про перебої електрики у Харкові. Через це є проблеми з рухом електротранспорту в місті.

У зв’язку з перебоями в електропостачанні тролейбуси № 11 та 27 тимчасово змінили маршрути та курсують від розворотного кола «Новий Побут» до площі Конституції, попереджають у мерії.

На час відсутності тролейбусного сполучення від проспекту Дзюби до станції метро «Холодна гора» тимчасово курсує автобус.

Відновити рух тролейбусів у міськраді обіцяють уже найближчим часом.