У Харкові замінили прапор України: що сталося (фото)

Комунальники замінили у Харкові прапор на головному флагштоку міста.

Як пояснили в СКП “Харківзеленбуд”, старе полотнище відправили на ремонт після пошкоджень поривами вітру.

Нагадаємо, у Центральному парку Харкова розпочалися роботи із встановлення залізобетонного укриття. Розраховану на пів сотні людей захисну споруду монтують за Американськими гірками. Як розповів МГ «Об’єктив» речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченко, укриття встановлюють не на центральній алеї, а саме біля озера та інклюзивного дитячого майданчика, бо під час війни саме там прогулюється та відпочиває найбільше відвідувачів. Монтажем модульної конструкції займаються фахівці підприємства-виробника.