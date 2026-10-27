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У Харкові замінили прапор України: що сталося (фото)

Суспільство 12:06   27.10.2026
Вікторія Яковенко
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У Харкові замінили прапор України: що сталося (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Комунальники замінили у Харкові прапор на головному флагштоку міста.

Як пояснили в СКП “Харківзеленбуд”, старе полотнище відправили на ремонт після пошкоджень поривами вітру.

флаг заменили в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
флаг заменили в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, у Центральному парку Харкова розпочалися роботи із встановлення залізобетонного укриття. Розраховану на пів сотні людей захисну споруду монтують за Американськими гірками. Як розповів МГ «Об’єктив» речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченко, укриття встановлюють не на центральній алеї, а саме біля озера та інклюзивного дитячого майданчика, бо під час війни саме там прогулюється та відпочиває найбільше відвідувачів. Монтажем модульної конструкції займаються фахівці підприємства-виробника.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2026 в 12:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники замінили у Харкові прапор на головному флагштоку міста.".