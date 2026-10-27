Зеленський: по центральній частині Лозової вдарила РФ вночі, горів ринок

Мер Лозової Сергій Зеленський написав 27 жовтня близько 00:00 про “приліт” по центральній частині міста.

Він уточнив, що на місці удару почалася пожежа, а також закликав мешканців стежити за повідомленнями про нові можливі загрози.

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області пишуть, що російський дрон атакував місцевий ринок – там спалахнули кіоски на площі 400 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

Крім цього, пожежі після “прильотів” вирували в Ізюмському районі, а також Харківському.

“Зафіксовано три місця влучання реактивних БпЛА. Унаслідок одного з влучань у селищі Вільшани постраждали люди, горіли літня кухня та гараж на території приватного домоволодіння, а також раніше пошкоджена будівля приватного підприємства на загальній площі 600 квадратних метрів. У селищі Солоницівка виникли загоряння у виробничій будівлі та сухої трави на відкритому просторі”, – додали рятувальники.