У лікарні помер 12-річний Артем, поранений під час удару по Новій Водолазі

Сім днів боровся за життя 12-річний Артем Коваль, який отримав тяжкі поранення під час удару дроном центральним парком Нової Водолаги 19 жовтня 2026 року. Його 8-річна сестричка Аріна тоді загинула на місці.

Про це повідомив Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін.

Хлопчик помер у лікарні Києва.

“Його молодша сестричка, 8-річна Аріна, загинула одразу на місці обстрілу. В один страшний момент батьки втратили все найдорожче — і сина, і донечку, а близькі – любих, дорогих серцю діточок. Це абсолютне, безмежне горе, для якого немає слів розради. Росія забрала у дітей майбутнє, а у рідних — сенс життя, вчинивши черговий кривавий злочин проти найневинніших”, – написав Єсін.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року в селищі Нова Водолага центральним парком, де гуляли сім’ї з дітьми, вдарив російський «Шахед» . Загинули шестеро людей, зокрема дві дівчинки. Постраждали 15 людей, серед них – 7 дітей.