Live
  • Ср 28.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 45.6
  • EUR 50.85

У лікарні помер 12-річний Артем, поранений під час удару по Новій Водолазі

Події 19:06   26.10.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
У лікарні помер 12-річний Артем, поранений під час удару по Новій Водолазі

Сім днів боровся за життя 12-річний Артем Коваль, який отримав тяжкі поранення під час удару дроном центральним парком Нової Водолаги 19 жовтня 2026 року. Його 8-річна сестричка Аріна тоді загинула на місці.

Про це повідомив Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін.

Хлопчик помер у лікарні Києва.

Його молодша сестричка, 8-річна Аріна, загинула одразу на місці обстрілу. В один страшний момент батьки втратили все найдорожче — і сина, і донечку, а близькі – любих, дорогих серцю діточок. Це абсолютне, безмежне горе, для якого немає слів розради. Росія забрала у дітей майбутнє, а у рідних — сенс життя, вчинивши черговий кривавий злочин проти найневинніших”, – написав Єсін.

Читайте також: Харків знову під ударом: що відомо

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року в селищі Нова Водолага центральним парком, де гуляли сім’ї з дітьми, вдарив російський «Шахед» . Загинули шестеро людей, зокрема дві дівчинки. Постраждали 15 людей, серед них – 7 дітей.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня
Скільки будинків постраждало у Харкові через вечірній обстріл 27 жовтня
28.10.2026, 13:42
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
У Харкові – проблеми з електропостачанням: не ходить частина електротранспорту
28.10.2026, 09:35
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
28.10.2026, 06:00
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, сталася пожежа, загиблий (доповнюється)
28.10.2026, 13:25
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
У Харкові звільнився директор департаменту, який відповідає за відбудову – ХАЦ
28.10.2026, 12:18
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
28.10.2026, 10:19

Новини за темою:

28.10.2026
Стало відомо, що прилетіло по Основ’янському району вночі (фото)
28.10.2026
ДСНС показала фото та відео з місця нічних “прильотів” в Основ’янському районі
27.10.2026
Поранені та руйнування: росіяни атакували БпЛА і ракетами три міста Харківщини
27.10.2026
Миколаївця атакував FPV на дорозі Харків-Бєлгород: що він робив у прикордонні
27.10.2026
Зеленський: по центральній частині Лозової вдарила РФ вночі, горів ринок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У лікарні помер 12-річний Артем, поранений під час удару по Новій Водолазі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 19:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім днів боровся за життя 12-річний Артем Коваль, який отримав тяжкі поранення під час удару дроном центральним парком Нової Водолаги 19 жовтня 2026 року.".