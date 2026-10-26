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Зеленський призначив нового керівника Куп’янської МВА – розпорядження

Політика 19:59   26.10.2026
Тетяна Литвіна
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Зеленський призначив нового керівника Куп’янської МВА – розпорядження

Начальником Куп’янської міської військової адміністрації призначено Олександра Загребельного. Відповідне розпорядження з’явилося на сайті президента.

Призначити Загребельного Олександра Васильовича начальником Куп’янської міської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області “, – йдеться у розпорядженні.

призначення Загребельного Куп'янська ГВА

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Нагадаємо, 4 липня стало відомо про звільнення Андрія Беседііна – попереднього керівника Куп’янської ГВА. Він керував адміністрацією чотири роки. Після його відставки на сайті ГВА було вказано лише заступників начальника.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2026 в 19:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальником Куп’янської міської військової адміністрації призначено Олександра Загребельного. Відповідне розпорядження з’явилося на сайті президента.".