Зеленський призначив нового керівника Куп’янської МВА – розпорядження

Начальником Куп’янської міської військової адміністрації призначено Олександра Загребельного. Відповідне розпорядження з’явилося на сайті президента.

“Призначити Загребельного Олександра Васильовича начальником Куп’янської міської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області “, – йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо про звільнення Андрія Беседііна – попереднього керівника Куп’янської ГВА. Він керував адміністрацією чотири роки. Після його відставки на сайті ГВА було вказано лише заступників начальника.