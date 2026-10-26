Зеленський призначив нового керівника Куп’янської МВА – розпорядження
Начальником Куп’янської міської військової адміністрації призначено Олександра Загребельного. Відповідне розпорядження з’явилося на сайті президента.
“Призначити Загребельного Олександра Васильовича начальником Куп’янської міської військової адміністрації Куп’янського району Харківської області “, – йдеться у розпорядженні.
Читайте також: У лікарні помер 12-річний Артем, поранений під час удару по парку Нової Водолаги
Нагадаємо, 4 липня стало відомо про звільнення Андрія Беседііна – попереднього керівника Куп’янської ГВА. Він керував адміністрацією чотири роки. Після його відставки на сайті ГВА було вказано лише заступників начальника.