Андрія Беседіна з посади керівника Куп’янської МВА звільнив Зеленський

Про відставку Беседіна з посади стало відомо із розпорядження президента України №94/2026-рп від 4 серпня 2026 року.

«Про звільнення А.Беседіна з посади начальника Купʼянської міської військової адміністрації Купʼянського району Харківської області. Звільнити БЕСЕДІНА Андрія Олександровича з посади начальника Купʼянської міської військової адміністрації Купʼянського району Харківської області», – йдеться у документі.

Беседін був головою Куп’янської МВА чотири роки.

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Як писала МГ “Об’єктив”, 31 липня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Богодухівської районної державної адміністрації Анатолія Рисцова. 3 липня Олександр Тертишний залишив посаду начальника Борівської селищної військової адміністрації – таке розпорядження також підписав Зеленський.