Сьогодні 2 серпня 2026: який день в історії

2 серпня в Україні – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цього року він співпадає з Днем Повітряних сил Збройних сил України. 2 серпня 1990 року армія Іраку за наказом Саддама Хусейна вдерлася до Кувейту. У 1982-му відкрили найпівнічніший у світі метрополітен – у Гельсінкі. У 1940-му Північну Буковину та декілька повітів Бессарабії включили до складу Української РСР. У 1939-му Альберт Ейнштейн направив президентові США Франкліну Рузвельту листа – попередження щодо розробки атомної бомби Німеччиною. У 1934-му Гітлер остаточно узурпував владу в Німеччині після смерті президента Пауля фон Гінденбурга. У 1830-му французький король Карл X зрікся престолу. У 1802-му Наполеон став довічним Першим консулом.

Свята та пам’ятні дати 2 серпня

2 серпня в Україні – День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Перша неділя серпня в Україні – це День Повітряних сил Збройних сил України. У світі – Міжнародний день прощення та День сестер.

У світі – Міжнародний День пам’яті жертв нацистського геноциду ромів.

Також сьогодні: Міжнародний день близнюків (відзначають два дні – в перші вихідні серпня), День народження поштової скриньки, Міжнародний день поні.

2 серпня в історії

2 серпня 216 року до нашої ери полководець Карфагена (давньої країни в північній Африці) Ганнібал розгромив 80-тисячне римське військо у битві під Каннами. Докладніше.

2 серпня 1802 року (або 14 термідора Х року за республіканським календарем Франції) – Наполеон Бонапарт став довічним Першим консулом. Докладніше.

2 серпня 1830 року зрікся престолу французький король Карл X. Докладніше.

2 серпня 1934 року помер президент Німеччини Пауль фон Гінденбург – остання людина, яка ще якось могла обмежити владу райхсканцлера Адольфа Гітлера. Докладніше.

2 серпня 1939 року Альберт Ейнштейн направив президентові США Франкліну Рузвельту листа – попередження про розробку надпотужної атомної зброї нацистськими фізиками. Докладніше.

2 серпня 1940 року Північну Буковину та кілька повітів Бессарабії включили до складу Української РСР. Докладніше.

2 серпня 1945 року завершилася Потсдамська конференція.

2 серпня 1990 року армія Іраку за наказом Саддама Хусейна вдерлася до Кувейту. Сили були нерівними – і вже за два дні окупанти проголосили на захопленій території маріонеткову “Республіку Кувейт”. У такому форматі вона проіснувала зовсім недовго. 8 серпня Саддам оголосив про анексію, а 28 серпня оформив Кувейт як 19-ту провінцію Іраку. “Республіку Кувейт” фактично ліквідували. Це вторгнення та анексія стали причиною війни у ​​Перській затоці 1990-1991 років.

Привід для вторгнення Хусейн особливо довго не розробляв. Учинив публічний скандал щодо порушення Кувейтом та ОАЕ квот на експорт нафти, які встановила ОПЕК. А слідом звинуватив Кувейт у крадіжці нафти з родовища на кордоні між країнами. 1 серпня мали відбутися переговори між Іраком і Кувейтом у Саудівській Аравії, але вони зірвалися. І вже наступного дня бронетехніка Саддама їхала по території сусідів. При цьому агресори, звісно, заявили, що вторгнення було здійснено “на прохання кувейтців”, які нібито виступали проти династії Сабах.

“Активний опір вторгненню тривав близько 14 годин, протягом яких у бою загинуло за оцінками 4200 кувейтців. Хоча залишки 20-тисячної армії Кувейту протягом наступних 36 годин підтримували завзяту оборону, захоплення Кувейту іракцями було завершено без особливих труднощів. Найзапекліший опір чинив Дасманський палац – королівська резиденція еміра – шейха Джабіра аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Палац здався іракцям лише після кількох годин запеклих рукопашних боїв, у яких загинув молодший брат еміра, шейх Фахад… Шейх Джабір, його кабінет та старші члени родини Сабах втекли до Саудівської Аравії, щоб створити уряд у вигнанні”, – пише енциклопедія Britannica.

Слідом за своїм шейхом від іракської окупації втекло близько 350 тисяч громадян Кувейту. Біженців також приймали у Саудівській Аравії. Іракську окупацію в Кувейті супроводжували численні воєнні злочини: тортури, зґвалтування, пограбування тощо.

Світова спільнота відреагувала на ці події досить оперативно. Уже 6 серпня Радбез ООН ухвалив резолюцію, якою не просто “висловив занепокоєння”, а наклав заборону на торгівлю з Іраком. У наступні місяці до Перської затоки почали прибувати війська США, Великої Британії, Єгипту, Франції та інших союзників. 29 листопада 1990 року Рада безпеки ООН ухвалила ще більш жорстку резолюцію, санкціонувавши застосування сили у випадку, якщо іракці не покинуть Кувейт до 15 січня 1991 року. З Хусейном намагалися вести переговори, щоби змусити його відступити. Проте термін минув, а іракські війська нікуди не збиралися. 12 січня 1991 року президент США Джордж Буш досяг схвалення Конгресом проведення військової операції в Перській затоці. І вже 16 січня розпочалася знаменита “Буря в пустелі” за участю коаліції 28 країн. Уже 28 лютого армія Іраку залишила Кувейт, а потім уряд Хусейна визнав усі резолюції Ради безпеки ООН.

Церковне свято 2 серпня

2 серпня православні відзначають перенесення з Єрусалиму до Константинополя мощей першомученика архідиякона Стефана та знайдення мощей праведних Никодима, Гамаліїла i сина його Авива. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 2 серпня йде дощ, то ще тиждень дощитиме.

Якщо в цей день гроза – це до хорошого врожаю зерна.

Якщо граки вже почали збиратися у великі зграї, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 2 серпня

Не можна сперечатися із друзями.

Не можна ревнувати та заздрити.