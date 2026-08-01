Харків готується захищатися від FPV: чи врятує місто експериментальний купол

Чи стане Харків першою в Україні фортецею, що відіб’ється від навали FPV? Експериментальний купол від дронів на оптоволокні створюють у місті. «Бандеролі» попалися: їх бачать завчасно. Менше уваги балістиці та більше КАБам – воєнний аналітик закликав збивати літаки РФ, що закидають бомбами прифронтові міста. Про протидію «сафарі на людей» у Харкові та іншим загрозам із повітря – дивіться в огляді медіагупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Ворог перейшов держкордон з Харківщиною ще на одній ділянці. Аналітики Deep State повідомили про просування окупантів у районі села Артільне. На мапі позначене вклинення, що перерізає дорогу між цим селом і сусідньою Шев’яківкою. Раніше прикордонники повідомляли про бої в цій локації. За зведеннями Генштабу, активність росіян усе більше концентрується на півночі області. Кількість боїв біля держкордону стабільно перевищує показники Куп’янського напрямку. Про двадцять атак за одну добу на півночі інформували у зведенні двадцять дев’ятого липня. Це показник активності окупантів, якого тривалий час не було на Харківщині. Більшість ворожих штурмів сконцентрована на Вовчанському напрямку. Проте бої тривають і в районі Козачої Лопані. Головною тактикою загарбників залишаються інфільтрація малих піхотних груп і обстріли цивільних.

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Купол від FPV у Харкові

“Фіксується справжній терор із застосуванням FPV-дронів на оптоволокні та БпЛА «Молния», які фактично контролюють усі логістичні шляхи, під’їзди до міста Куп’янськ. І чатують та полюють на всіх, хто рухається. Будь-які автівки, будь-яке переміщення одразу стає мішенню ворога Побудовані коридори з сіток. Весь Куп’янськ у сітках, але знову ж таки ворог знаходить щілини, розбиває ці сітки”, – говорив начальник місцевої МВА Андрій Беседін.

Так розповідав про ситуацію в Куп’янську рік тому начальник місцевої МВА Андрій Беседін. Зараз місто фактично мертве – перебувати там цивільним неможливо. Звичайно, не FPV-дрони перетворили Куп’янськ на руїни. Він зазнав численних ударів КАБами та артилерією. Проте поява на вулицях дронів на оптоволокні стала відправною точкою, коли звичне життя було втрачене остаточно. Неможливо працювати транспорту, завозити гуманітарну допомогу, продукти та товари. Навіть «швидкі» та рятувальники в певний момент перестали заїжджати до міста, адже миттєво ставали цілями для російських операторів дронів. Аналогічна картина – в інших прифронтових містах України. Весь блищить від оптоволокна Слов’янськ. А те, що відбувається в Херсоні, вже давно отримало назву «сафарі на людей».

Навесні цього року російські FPV дісталися Харкова. Перший суттєвий удар був по окружній двадцять першого травня. Лише за два місяці, що минули, глибина проникнення дронів значно збільшилася, як і частота фіксацій. У місті вже було кілька випадків ударів FPV по цивільних автівках. У тому числі – із загиблими. Перед Харковом постав виклик: перетворитися на пустелю або на першу фортецю, яка витримає. Влада запевняє – фортецю вже будують.

“Аналізуємо повністю ситуацію з нашими військовими, вже будемо реалізовувати один з експериментальних проєктів щодо захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні”, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні ми вже встановили певний рубіж, і якщо б ми його не зробили, то набагато більше долітало дронів на оптополокні. Крім цього, пропрацювали і поширили РЕБи та зробили декілька рубежів для того, щоб захистити місто. Так, цього ще недостатньо, бо йдуть процеси, певні процеси, і, на жаль, ворог удосконалює зброю, якою обстрілює місто Харків. І сьогодні ми працюємо також з науковцями, з військовими. Крім цього, хочу сказати, я дуже вдячний нашим комунальним підприємствам, які сьогодні закупили обладнання, і ми самі виробляємо певний захист, для того, щоб не долітало оптоволокно до міста Харкова. І результат дієвий”, – акцентував мер Ігор Терехов.

Деталей про систему захисту міста від FPV наразі небагато. Секретність потрібна для того, аби не дати зайвої інформації ворогу. Проте в інтерв’ю радіо «Хартія» на цьому тижні Синєгубов розкрив деякі деталі. Захищатимуть місто не лише антидроновими сітками. Вони невдовзі мають з’явитися на північних околицях, зокрема Харківському шосе, що йде до району П’ятихатки. У планах – мобільні вогневі групи, які будуть полювати саме на FPV. Але головний проєкт, на який зараз покладають надії – експериментальний купол від дронів на оптоволокні. Його розробляють спільно з корпусом НГУ «Хартія». Подібні технології захисту застосовують на фронті – і вони вже довели свою дієвість. У Харкові купол випробують на окремій ділянці території. Якщо спрацює – будуть поширювати.

Спіймати “бандероли”

Викликом для Харкова залишаються російські «бандеролі». Як тільки ці дрони-ракети з’явилися у ворога, виникали великі проблеми з їхнім виявленням у повітрі. Через це повітряна тривога могла не пролунати вчасно. Поступово ситуація «вирівнюється».

“Першу «бандероль» ми виявили десь місяців десять тому. Удар був по околицях міста Харкова. Сказати, що вона точна – не можна сказати про це. Однак сказати, що на неї діє – чи засоби РЕБ, чи інші засоби – зараз ще це все аналізується. Це виключно питання військової науки та техніки. Далі що ми бачимо? Ми бачимо, що вже лунають тривоги щодо «бандеролей» щодо виявлення та всього іншого”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Моніторингові канали Харкова навіть повідомляли про випадок збиття «бандеролі», що летіла на місто. Офіційно цей факт поки що не підтвердили.

Більше уваги КАБам

Більше уваги приділити захисту прифронтових міст, ніж загрозі балістики для тилу. З таким закликом звернувся воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зосередився на питанні КАБів і підрахував – руйнацій від них в Україні значно більше, ніж від російських ракет.

“Вони можуть собі дозволити кожної доби використовувати 150-200 корегованих авіаційних бомб. Відповідно з цього, вони на сьогодні впливають кожної доби загальною кількістю вибухової речовини по наших містах і населених пунктах більше, аніж балістична зброя. Не треба багато говорити про балістику, треба говорити про те, що нам необхідно вже шукати зараз метод та інструментарії для знищення російської фронтової авіації, яка використовує ці засоби. П’ятий рік поспіль. КАБи масштабуються. Чому на це не звертається увага?”, – нарікає Коваленко.

Україна має засоби ППО – в тому числі для протидії російській фронтовій авіації. Зміна командування ЗСУ дає надію на перегляд пріоритетів – у тому числі в роботі протиповітряної оборони. Звісно, якщо в столиці почують біль прифронтових міст.