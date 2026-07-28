Синєгубов: вже вирішують, як протидіяти “бандеролям”

На брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив: перша ракета “бандероль” прилетіла по околицях Харкова приблизно десять місяців тому. Але виявляти та збивати таке озброєння досі доволі складно.

Він також розповів, що це озброєння не можна назвати точним, а що на нього здатне діяти – РЕБ або інші засоби, досконало не вивчено. Однак деякі успіхи за цей час у ЗСУ все ж таки є.

“Що ми бачимо? Ми бачимо те, що вже лунають тривоги, коли виявляють “бандеролі”. Однак знову ж таки досить обережно потрібно з цим комунікувати. Тому що ворог знову ж таки, коли запускає навіть дрони, він чітко вибирає маршрути, які він повинен проходити для того, щоб максимум уникати засобів протиповітряної оборони”, – акцентував Синєгубов.

І додав: ворог також намагається покращувати своє положення та бути більш ефективним. Наприклад, росіяни постійно аналізують та обирають вигідніші маршрути для запусків дронів.