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Синєгубов: вже вирішують, як протидіяти “бандеролям”

Оригінально 11:43   28.07.2026
Єлизавета Лисенко
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: вже вирішують, як протидіяти “бандеролям”

На брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив: перша ракета “бандероль” прилетіла по околицях Харкова приблизно десять місяців тому. Але виявляти та збивати таке озброєння досі доволі складно. 

Він також розповів, що це озброєння не можна назвати точним, а що на нього здатне діяти – РЕБ або інші засоби, досконало не вивчено. Однак деякі успіхи за цей час у ЗСУ все ж таки є.

“Що ми бачимо? Ми бачимо те, що вже лунають тривоги, коли виявляють “бандеролі”. Однак знову ж таки досить обережно потрібно з цим комунікувати. Тому що ворог знову ж таки, коли запускає навіть дрони, він чітко вибирає маршрути, які він повинен проходити для того, щоб максимум уникати засобів протиповітряної оборони”, – акцентував Синєгубов.

І додав: ворог також намагається покращувати своє положення та бути більш ефективним. Наприклад, росіяни постійно аналізують та обирають вигідніші маршрути для запусків дронів.

Нагадаємо, саме “бандеролью” російська армія вдарила по Харкову 26 липня, вбивши 40-річну жінку, ще 16 людей постраждали від того “прильоту”. Уже сьогодні, 27 липня, два таких снаряди прилетіли по Балаклії – там є загиблий і вісім постраждалих.

Читайте також: За добу по Харківщині вдарили 64 БпЛА – Синєгубов

Автор: Єлизавета Лисенко, Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 11:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив: перша ракета “бандероль” прилетіла по околицях Харкова приблизно десять місяців тому.".