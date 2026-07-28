Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб

Про 16 атак, які були протягом минулої доби на Харківщині, повідомив уранці 28 липня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися десять разів біля Козачої Лопані, Петро-Іванівки, Ізбицького, Івашкіного, Семенівки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському – ЗСУ відбили шість штурмів ЗС РФ у районі Куп’янська, Богуславки, Петропавлівки та Западного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10600 дронів-камікадзе та здійснив 3240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 37 — із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати ворога: