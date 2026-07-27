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На трасі від Полтави до Харкова не залишилося цілих заправок? Відповідь ХОВА

Записано 18:34   27.07.2026
Оксана Горун
На трасі від Полтави до Харкова не залишилося цілих заправок? Відповідь ХОВА

Після серії ударів по АЗС у Харкові та області в мережі почали поширюватися алармістські повідомлення про те, що дорогою з Харкова до сусідньої Полтави вже нема де заправитися. Чи це так, у начальника ХОВА Олега Синєгубова запитали в етері нацмарафону.

“Щодо траси від Полтави до Харкова – ця інформація не відповідає дійсності”, – заспокоїв Синєгубов.

Він також повідомив, що зустрічався з представниками АЗС, щоби спільно розробити заходи “елементарного фізичного пасивного захисту” об’єктів.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Ми також ці елементи захисту затвердимо на Раді оборони області як обов’язкові для роботи на території міста Харкова, Харківської області, бо справді ми маємо убезпечити й самих операторів АЗС – тих, хто там працює, і тих, хто приїжджає на відповідне обслуговування. Проте виклики є досить серйозними”, – визнав начальник ХОВА.

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Він запевнив, що дефіциту палива на Харківщині немає. А ППО працює над зменшенням кількості повітряних загроз.

Сили повітряної оборони приділяють цьому питанню достатньо уваги. За тиждень ми збили понад сто “шахедів” і прирівняних до них інших видів повітряних цілей над містом Харковом і Харківською областю“, – сказав Синєгубов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 18:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після серії ударів по АЗС у Харкові та області в мережі почали поширюватися алармістські повідомлення про те, що дорогою з Харкова до сусідньої Полтави вже нема де заправитися".