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На трассе от Полтавы до Харькова не осталось целых заправок? Ответ ХОВА

Записано 18:34   27.07.2026
Оксана Горун
На трассе от Полтавы до Харькова не осталось целых заправок? Ответ ХОВА

После серии ударов по АЗС в Харькове и области в сети стали распространяться алармистские сообщения о том, что по дороге из Харькова в соседнюю Полтаву уже негде заправиться. Так ли это, у начальника ХОВА Олега Синегубова спросили в эфире нацмарафона.

«Относительно трассы от Полтавы до Харькова – эта информация не соответствует действительности», — успокоил Синегубов.

Он также сообщил, что встречался с представителями АЗС, чтобы совместно разработать мероприятия «элементарной физической пассивной защиты» объектов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Мы также эти элементы защиты утвердим на Совете обороны области как обязательные для работы на территории города Харькова, Харьковской области, потому что действительно мы должны обезопасить и самих операторов АЗС — тех, кто там работает, и тех, кто приезжает на соответствующее обслуживание. Однако вызовы достаточно серьезные», — признал начальник ХОВА.

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Он заверил, что дефицита топлива в Харьковской области нет. А ПВО работает над уменьшением количества воздушных угроз.

«Силы воздушной обороны уделяют этому вопросу достаточно внимания. За неделю мы сбили более ста «Шахедов» и приравненных к ним других видов воздушных целей над городом Харьковом и Харьковской областью», — сказал Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 18:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После серии ударов по АЗС в Харькове и области в сети стали распространяться алармистские сообщения о том, что по дороге из Харькова в соседнюю Полтаву уже негде заправиться".