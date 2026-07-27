«Молния» атаковала ночью Харьков – детали

Ночью 27 июля около 00:15 россияне ударили по Харькову.

Мэр Игорь Терехов уточнил: по городу ударил вражеский БпЛА типа «Молния». «Прилет» зафиксировали в Слободском районе.

«Имеем информацию о попадании вражеского БпЛА типа «Молния» в фасад не эксплуатируемого здания», – добавил городской голова.

Информации о пострадавших и разрушении гражданской инфраструктуры нет.

Отметим, тревога в Харькове этой ночью звучала дважды – с 00:03 до 03:40 и 03:49 до 06:48. Основной угрозой стали беспилотники. Также по области враг бил из РСЗО.

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