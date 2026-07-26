Харьков может остаться без вузов и ученых: их переманивают на запад Украины

О тенденции, которая может лишить Харьков одного из главных конкурентных преимуществ — развитой сферы высшего образования — рассказал «Объективу» ректор ХАИ Алексей Литвинов.

Он отметил, что киевское руководство сферы образования постоянно ведет разговоры с представителями харьковских вузов о необходимости релокации в более безопасные регионы страны.

«Эти разговоры иногда несколько затихают, потом раздуваются дополнительно. Уже больше четырех лет — они никогда не прекращались. И, собственно говоря, мы и двигаемся в этом направлении, мы делаем определенные опорные пункты в других регионах нашей страны для того, чтобы провести вступительную кампанию. Но полную релокацию и перевод университета на другие территории, кроме Харькова, мы не рассматриваем», — сказал Литвинов.

Однако «релокация» происходит в другой форме — на запад страны «выманивают» харьковских ученых, а во львовских вузах открывают специальности, которые раньше были только в Харькове.

«Я бы не назвал это принуждением. Это упорные уговоры ученых, работающих в харьковских вузах, к переезду, передислокации в более «безопасные», условно говоря, регионы Украины. В первую очередь, в прошлые годы это был город Киев. Сегодня это больше Львов и западные регионы нашей страны. Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что мы каким-то образом не даем возможности ученым осуществлять их академическую мобильность, где-то пренебрегаем соображениями безопасности. Нет, речь об этом не идет. Здесь вопрос совсем в другом, потому что есть определенные движения со стороны наших органов управления образованием, которые создают преимущества именно для львовских и западноукраинских высших учебных заведений, особенно технической направленности. И, конечно, учитывая всю совокупность факторов: и безопасности, и социальных, и психологических, и других факторов, мы в данном случае чувствуем, что наши позиции здесь не до конца защищены. Что я имею в виду? Тенденция открытия в отдельных высших учебных заведениях технической направленности Львовской, Ивано-Франковской, Волынской областей специальностей, специализаций и образовательных программ, которых никогда не было в тех областях, в тех учебных заведениях. Например, касающихся авиационной, ракетно-космической тематики. У нас есть 50-60-летний опыт в подготовке таких специалистов, научные школы и все остальное. Государство вместо того, чтобы поддерживать подготовку инженерных кадров именно на нашей базе, максимально способствует тому, чтобы такие программы и такие базы создавались во львовских вузах», — объясняет ректор ХАИ.

С его точки зрения, подобные действия «не отвечают ни рациональности, ни обоснованности». Пока массового переезда преподавателей из Харькова на запад не фиксируют, однако происходящее Литвинов считает тенденцией.