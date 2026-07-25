Сегодня 25 июля 2026: какой праздник и день в истории

25 июля 1261 года греки ликвидировали основанную крестоносцами Латинскую империю. В 1547-м королем Франции короновали Генриха II Валуа. В 1687-м Ивана Мазепу избрали гетманом Украины. В 1943-м пал фашистский режим Муссолини в Италии. В 1978-м в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате ЭКО. В 1983-м вышел дебютный альбом группы Metallica. В 2022-м армия РФ нанесла массированный удар по Чугуевщине, убив людей в укрытии под Домом культуры.

Праздники и памятные даты 25 июля

25 июля – Всемирный день предотвращения утоплений.

Последняя суббота июля – это Международный день декора.

Также сегодня: День зубного техника, Международный день здоровья, счастья и гипноза, Международный день красных туфель.

25 июля в истории

25 июля 1261 года греческие войска императора Михаила VIII Палеолога без боя заняли Константинополь. Так ликвидировали основанную крестоносцами Латинскую империю и восстановили ​​Византию. Подробнее.

25 июля 1547 года королем Франции короновали Генриха II Валуа. Подробнее.

25 июля 1687 года Ивана Мазепу избрали гетманом Украины. Подробнее.

25 июля 1942 года немецкая оккупационная администрация завершила денежную реформу на территории Украины. Подробнее.

25 июля 1943 года в Италии большинством голосов на заседании Большого фашистского совета (высшего органа власти в стране по Конституции) приняли решение отстранить от власти Бенито Муссолини. Подробнее.

25 июля 1978 года в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения. Подробнее.

25 июля 1983 года вышел дебютный альбом группы «Metallica» — «Kill ‘Em All». Подробнее.

25 июля 2022 года армия РФ нанесла массированный удар по Чугуевщине. По району прилетело 12 ракет. В том числе был полностью разрушен дом культуры, подвал которого использовали как убежище местные жители. Подробнее.

Церковный праздник 25 июля

25 июля – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы 25 июля

Если в лесу появилось много грибов – скоро похолодает.

Если на траве утром нет росы, то скоро погода испортится.

Если на верхушках деревьев уже пожелтевшие листья, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 25 июля

Нельзя считать деньги, потому что будете иметь финансовые проблемы.

Нельзя обижать животных.