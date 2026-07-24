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Где покупают дома и квартиры владельцы разрушенного жилья на Харьковщине

Общество 19:27   24.07.2026
Елена Нагорная
Где покупают дома и квартиры владельцы разрушенного жилья на Харьковщине Фото: Харьковский горсовет

11 691 жилищный сертификат для компенсации за уничтоженное имущество в рамках «єВідновлення» на общую сумму более 15,6 миллиарда гривен сформировали на Харьковщине. В регионе уже приобрели 5 091 квартиру и 984 частных дома. Подавляющее большинство — в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах.

Общая стоимость жилья составляет более 12 миллиардов гривен, из них оплатили сертификатами — 9,9 миллиарда. Всего уже использовали 8 480 сертификатов, информирует ХОВА.

Часть жителей области воспользовалась сертификатами для приобретения жилья в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.

Также с начала реализации программы «єВідновлення» на Харьковщине люди подали 73 456 заявлений на получение денежной помощи для ремонта поврежденного жилья. Больше всего заявлений поступило от жителей областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Через приложение и портал «Дія» жители региона подали 247 876 информационных сообщений о поврежденной недвижимости. Деньги на ремонт получили 48 588 заявителей на общую сумму более 4,9 миллиарда гривен. Еще для 659 человек компенсацию согласовали и передали на выплату на сумму более 56 миллионов гривен.

За счет компенсаций на Харьковщине уже восстановили 8 976 квартир и 7 778 частных домов.

Как сообщала МГ «Объектив», в жилом доме по ул. Леся Сердюка в Харькове, который россияне повредили обстрелами, продолжается восстановление.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 19:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 691 жилищный сертификат для компенсации за уничтоженное имущество в рамках «єВідновлення» на общую сумму более 15,6 миллиарда гривен сформировали на Харьковщине.".