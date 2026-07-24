Защита от FPV-дронов: «скорые» Харьковщины получили еще 20 систем РЭБ (фото)

Еще 20 современных систем радиоэлектронной борьбы передали Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Общая стоимость комплексов — более 8 миллионов гривен. Закупили их Фонд Говарда Баффета и американская компания White Stork, сообщает ХОВА.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, всего уже более 70 автомобилей «экстренки» на Харьковщине оборудованы такими системами. Во время одной смены в регионе дежурят около 100 машин, и в первую очередь современными средствами защиты оснащают экипажи, работающие на наиболее опасных направлениях.

«Продолжаем системно усиливать защиту бригад экстренной медицинской помощи, ежедневно работающих под угрозой атак вражеских FPV-дронов. Благодаря поддержке международных партнеров удалось существенно увеличить количество транспорта, оснащенного современными комплексами радиоэлектронной борьбы. Отдельная благодарность Говарду Баффету, который на протяжении всего полномасштабного вторжения неизменно поддерживает жителей Харьковщины», — отметил начальник ХОВА.

Синегубов добавил, что следующую партию систем РЭБ планируют передать подразделениям ГСЧС.

Как сообщала МГ «Объектив», десять систем радиоэлектронной борьбы, а также оборудование для сканирования передали 20 апреля Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. До этого всего на Харьковщине около десяти автомобилей «скорой» были обеспечены РЭБ.

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