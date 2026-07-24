Два авто атаковали БпЛА в Харькове: один водитель скончался, второй в больнице

Два беспилотника ударили по гражданским автомобилям в Киевском районе Харькова 24 июля — около 14:00 и 17:00. Первого водителя пытались реанимировать, но он скончался. Второй в больнице.

Дополнено в 18:23. Водителю, в автомобиль которого около 14:00 попал российский БпЛА, было 65 лет. Фото с места показало ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дополнено в 17:36. В Киевском районе БпЛА попал в еще одно гражданское транспортное средство. Водитель получил ранения, его госпитализировали.

Дополнено в 14:56. В Киевском районе водитель автомобиля, в который попал вражеский БпЛА, умер, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 14:18. Состояние пострадавшего из-за удара по Киевскому району тяжелое, медики проводят реанимационные мероприятия, уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:14. Предварительно, в Киевском районе российский дрон попал в легковой автомобиль, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

14:05. Попадание ударного БпЛА зафиксировали в Киевском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 14:00. По предварительной информации, пострадал один человек.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были 20 населенных пунктов Харьковской области, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали девять человек, в том числе ребенок. Враг за сутки выпустил на регион три КАБа, четыре БпЛА типа «Герань-2», один «Ланцет», семь «Молний», ​​семь FPV-дронов, тип еще 17 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.