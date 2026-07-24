Четыре КАБа и больше 30 БпЛА ударили за сутки по Харьковщине – Синегубов

Девять человек пострадали в результате обстрелов 20 населенных пунктов Харьковщины. Среди них – ребенок, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадали 52-летний и 92-летний мужчины, 66-летняя женщина и 16-летний парень; в с. Андреевка Балаклейской громады пострадали женщины 70, 48, 42 лет; в с. Максимовка Богодуховской громады получил ранения 34-летний мужчина; в пос. Белый Колодец Волчанской громады ранен 67-летний мужчина», – пишет Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

три КАБа;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типу «Ланцет»;

семь БпЛА типу «Молния»;

семь fpv-дронов;

17 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.