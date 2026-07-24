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Четыре КАБа и больше 30 БпЛА ударили за сутки по Харьковщине – Синегубов

Происшествия 08:58   24.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четыре КАБа и больше 30 БпЛА ударили за сутки по Харьковщине – Синегубов

Девять человек пострадали в результате обстрелов 20 населенных пунктов Харьковщины. Среди них – ребенок, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Золочев пострадали 52-летний и 92-летний мужчины, 66-летняя женщина и 16-летний парень; в с. Андреевка Балаклейской громады пострадали женщины 70, 48, 42 лет; в с. Максимовка Богодуховской громады получил ранения 34-летний мужчина; в пос. Белый Колодец Волчанской громады ранен 67-летний мужчина», – пишет Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • три КАБа;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типу «Ланцет»;
  • семь БпЛА типу «Молния»;
  • семь fpv-дронов;
  • 17 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 08:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девять человек пострадали в результате обстрелов 20 населенных пунктов Харьковщины. Среди них – ребенок, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".