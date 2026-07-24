Сильный пожар бушевал на складах в Дергачах после обстрела – ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что за сутки ликвидировали 19 пожаров, девять – начались из-за ударов РФ.

«Вечером российские оккупанты ударили дроном по жилому двухэтажному дому в поселке Андреевка Изюмского района. В результате атаки произошел пожар площадью 100 квадратных метров. Пострадали три человека. Также повреждены пять соседних частных домов», – передают спасатели.

А ночью прилетело по складам в Дергачах – начался масштабный пожар на площади 700 квадратных метров в помещении грузового отделения. Информации о пострадавших нет, возгорание уже устранили.

«Также ночью под прицелом оккупантов оказался логистический объект почтового оператора в городе Изюм. В результате попадания вражеских управляемых авиационных бомб возник пожар площадью 700 квадратных метров в помещении грузового отделения, которое оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших», – отметили в ГСЧС.

Также пиротехники выявили и обезвредили 40 единиц взрывоопасных предметов.