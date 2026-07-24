Склады Wildberries снова в огне: масштабные пожары в Санкт-Петербурге и Крыму

Ночью 24 июля беспилотники снова атаковали логистические хабы маркетплейса Wildberries в РФ.

Силы обороны атаковали два склада в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подтвердил украинский волонтер и бывший советник миниобороны Украины Сергей Стерненко.

«Комплекс Wildberries «Шушары» (Петербург) — один из самых больших логистических хабов Wildberries на северо-западе РФ (106 тысяч квадратных метров). Логистический парк «Уткина Заводь» (Новосаратовка, Ленинградская область) работает как распределительный центр и логистический хаб для различных компаний, включая Wildberries. Его площадь – 210 тысяч квадратных метров», – пишет Стерненко.

Кроме того, пожары после «прилетов» начались и на складах в Симферополе.

Видео: Exile+

«В Кирове, предварительно, нанесен ракетный удар по предприятию «Авитек» — одному из объектов российского авиационно-оборонного комплекса», – добавил Стерненко.

Видео: Exile+

Напомним, 22 июля после ударов беспилотников по логистическим хабам крупнейшего российского маркетплейса «Wildberries» в двух регионах бушевали масштабные пожары. Также прилетело по нефтебазе, а Алушта и Ялта – частично остались без света.