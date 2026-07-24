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РФ ударила по медикам «скорой» в Золочеве – двое пострадавших

Происшествия 10:08   24.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила по медикам «скорой» в Золочеве – двое пострадавших Фото: Виктор Коваленко

О последствиях «прилетов» в Золочеве рассказал МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

По его данным, накануне в 23:02 россияне выпустили БпЛА типа «Молния» по частному дому, начался пожар, который полностью уничтожил здание.

Обстрел Золочевщины 24 июля 2026
Фото: Виктор Коваленко

«В 23:20 при движении кареты экстренной медицинской помощи к месту вызова зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. В результате удара акубаротравмы получили 52-летний водитель и 52-летний парамедик. Автомобиль скорой помощи поврежден», – пишет Коваленко.

Обстрел Золочевщины 24 июля 2026
Фото: Виктор Коваленко

Ночью и утром обстрелы продолжились. Так обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки в селе Феськи. Информации о пострадавших нет.

«24 июля в 05:00 враг БпЛА «Молния» атаковал помещение Золочевской больницы. Повреждены окна, двери и фасад здания. Обошлось без пострадавших», – добавил начальник ПВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 10:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях «прилетов» в Золочеве рассказал МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.".