РФ ударила по медикам «скорой» в Золочеве – двое пострадавших

О последствиях «прилетов» в Золочеве рассказал МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

По его данным, накануне в 23:02 россияне выпустили БпЛА типа «Молния» по частному дому, начался пожар, который полностью уничтожил здание.

«В 23:20 при движении кареты экстренной медицинской помощи к месту вызова зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. В результате удара акубаротравмы получили 52-летний водитель и 52-летний парамедик. Автомобиль скорой помощи поврежден», – пишет Коваленко.

Ночью и утром обстрелы продолжились. Так обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки в селе Феськи. Информации о пострадавших нет.

«24 июля в 05:00 враг БпЛА «Молния» атаковал помещение Золочевской больницы. Повреждены окна, двери и фасад здания. Обошлось без пострадавших», – добавил начальник ПВА.