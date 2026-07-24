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«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать

Записано 11:10   24.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов констатировал: следующая зима будет очень сложной. Поэтому готовятся к ней непрерывно – занимаются дифференциацией систем водо-, тепло- и энергоснабжения, устанавливают модульные котельные, «энергетические острова». 

Все это, объяснил городской голова, должно помощь пережить зиму, а также сделать так, чтобы обстрелы по объектам критической инфраструктуры стали менее ощутимыми.

«Будет очень тяжелая зима, и накануне прошлой зимы, я тоже предупреждал всех, что будет очень напряженная зима, напряженная ситуация. Потому что враг бьет, намеренно бьет, по объектам критической инфраструктуры, по генерирующим мощностям, кроме этого, разрушает ТЭЦы, и мы это еще понимаем. Поэтому мы идем в дифференцированную систему. Но невозможно сегодня это сделать за год, за два, за три, потому что это очень большой проект, и очень большие средства. Но мы это делаем сегодня, и будем продолжать, несмотря на обстановку. Будем работать и делать все. Потому что это необходимо, и не только сегодня, когда идет война, необходимо это будет делать в мирное время», – пообещал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также он отметил, что сейчас фиксируют небольшой отток людей из города. Но с обстрелами или тяжелой зимой это не связано, уверен мэр. Люди просто выезжают в отпуск за границу, пока дети на каникулах и продолжается лето.

«Вообще я хочу сказать, сегодня мы фиксируем, что наоборот, несмотря на такие сложные обстоятельства, население Харькова практически уже 1,4 миллиона», – добавил городской голова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов констатировал: следующая зима будет очень сложной.".