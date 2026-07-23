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Ход строительства онкоцентра в Харькове показал Синегубов: когда он заработает

Здоровье 20:59   23.07.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
Ход строительства онкоцентра в Харькове показал Синегубов: когда он заработает

В Харькове продолжается строительство нового онкоцентра, который в будущем должен стать межрегиональным центром лечения онкологических заболеваний, рассказал журналистам на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Уже завершены земляные работы и идет подготовка к заливке фундамента подземной части.

При проектировании нового онкоцентра в первую очередь учитывали ситуацию с безопасностью в Харькове и области. Именно поэтому ключевым элементом комплекса станет подземный корпус, который позволит не прерывать лечение и оказывать медицинскую помощь пациентам при любых обстоятельствах, подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что подземный корпус будет полностью автономным — с собственными системами электро-, водоснабжения и вентиляции. С наземными корпусами его соединят подземными переходами. Это позволит пациентам и медикам безопасно перемещаться между отделениями и спускаться в укрытие без выхода на поверхность. Подземный корпус будет работать как полноценное отделение онкоцентра с операционными, диагностическими кабинетами и другими помещениями, а в случае необходимости сможет использоваться как укрытие более чем для 1100 человек. Учтут и современные принципы безбарьерности.

Общая площадь будущего онкоцентра составит более чем 31,5 тысячи квадратных метров. Стационар будет рассчитан более чем на 510 койко-мест. Площадь подземного корпуса — более 3 тысяч квадратных метров.

«На данный момент на 100% закончены земляные работы, также ведутся работы по устройству железобетонного фундамента. На начало августа запланировано бетонирование второй части фундамента — это 1430 кубов железобетона. После этого планируется возведение вертикальных конструкций, а именно стен и колонн. В этом году планируем закончить железобетонную конструкцию и засыпать ее грунтом», — рассказал о текущих работах руководитель проекта Олег Малык.

По словам Синегубова, подземный корпус планируют завершить и ввести в эксплуатацию в июне-июле 2027 года. Он отметил, что строители работают с опережением утвержденного графика, поэтому при условии стабильного финансирования работы могут завершить даже раньше. Однако поставка, установка и запуск медицинского оборудования являются сложным техническим процессом, а на сроки реализации также может повлиять ситуация с безопасностью. При таких условиях ввод онкоцентра в эксплуатацию может сместиться на конец 2027 — середину 2028 года.

«Весь комплекс полностью, с медицинским оборудованием, если я не ошибаюсь, составит около 2 миллиардов гривен. Само укрытие, подземная часть будет стоить ориентировочно 500-700 миллионов, в зависимости от оборудования, которое либо будет закупаться в рамках этого проекта, либо будет получено от доноров, и такие договоренности уже есть», — добавил он.

14 июля стало известно, что в онкоцентре уже установили первый линейный ускоритель для лучевой терапии. По словам Синегубова, это оборудование позволяет проводить высокоточное облучение опухолей, минимизируя воздействие на здоровые ткани. Для ускорителя обустроили специальный защитный бункер. В сентябре в онкоцентре также планируют установить собственный разметочный компьютерный томограф, отдельный бункер под который готов уже почти на 90%. Другое оборудование планируют монтировать уже в защищенном подземном корпусе.

«ПЭТ/КТ — это современное диагностическое оборудование, которое позволяет выявлять онкологию на самых ранних этапах. Конечно, чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов на выздоровление и лечение. Такое оборудование есть только в нескольких городах Украины — Киеве, Одессе и Днепре, однако очереди там достигают нескольких месяцев. Мы прогнозируем, что наш центр должен стать межрегиональным центром оказания медицинской помощи онкобольным, и именно это стратегически внедряем», — подчеркнул Синегубов.

В перспективе на базе Харьковского национального медицинского университета планируют создать лабораторию для исследования онкологических заболеваний. По словам Синегубова, это станет частью будущего онкологического кластера, который объединит лечение пациентов, научные исследования и подготовку врачей.

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Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 20:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается строительство нового онкоцентра, который должен стать межрегиональным центром лечения онкологических заболеваний, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".