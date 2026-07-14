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Для людей будет бесплатно: в онкоцентре Харькова запустили уникальный аппарат

Общество 16:10   14.07.2026
Елена Нагорная
Для людей будет бесплатно: в онкоцентре Харькова запустили уникальный аппарат Фото: ХОВА

В онкоцентре Харькова ввели в эксплуатацию первый линейный ускоритель для лучевой терапии. Современный медицинский аппарат стоимостью около 60 миллионов гривен Харьковщина получила от Минздрава, а специальный защитный бункер под это высоколучевое оборудование подготовили на средства областного бюджета.

Как отметил начальник ХОВА Олег Синегубов, аппарат столь высокого класса появился в регионе впервые.

«Заработал фактически первый линейный ускоритель в отделении лучевой терапии. Сейчас находится не такой новый, мягко говоря, в медрадиологии в определенном институте, однако такого уровня, такого класса аппарат — он первый. Линейный ускоритель поставлен нам за средства Минздрава, профильного министерства. Там около 60 миллионов гривен», – рассказал Синегубов.

Линейный ускоритель разместили в защитном бункере. Его обустроили за счет областного бюджета и также обновили инженерные сети, системы электроснабжения, вентиляции и другую необходимую инфраструктуру.

линейный ускоритель в онкоцентре в Харькове
Фото: ХОВА

Для полноценной работы комплекса в сентябре в онкоцентре планируют установить собственный разметочный компьютерный томограф, отдельный бункер под него готов уже почти на 90%.

«Лишь один частный разметочный КТ находился на территории Харьковской области. Единственный. И это частный. Сейчас этот спектр услуг будет предоставлять полностью государство через областное заведение за средства НСЗУ. То есть, для людей эта услуга будет бесплатной», — подчеркнул Синегубов.

Медики онкоцентра уже прошли обучение и получили необходимые сертификаты, плановое лечение пациентов начнется в ближайшие дни. Благодаря установленным генераторам и аккумуляторам, оборудование сможет бесперебойно работать даже во время блэкаутов.

Директор Областного центра онкологии Виктор Лихман отмечает, что новый аппарат позволит значительно облегчить процесс лечения и уберечь здоровые ткани пациентов от чрезмерного облучения.

«Около 80% пациентов в комплексной терапии нуждаются именно в лучевой терапии, и на этом оборудовании эта лучевая терапия значительно качественнее, как это было до этого, — говорит Лихман. – Он позволяет более точно, более локально воздействовать на опухоль. Неважно, какова она по конфигурации в 3D-планировке. И именно для этого требуется разметочный так называемый КТ-аппарат, который фиксирует эту зону, передает ее на это оборудование, и мы уже облучаем точечно. Поэтому и токсичность значительно уменьшается, и ускорение выздоровления значительно».

Поскольку онкоцентр ежегодно принимает около 120 тысяч пациентов, одного ускорителя для региона крайне мало. В ХОВА подчеркивают, что для закрытия всех потребностей области необходимо запустить не менее трех таких высокотехнологичных установок. Следующие единицы дорогостоящего оборудования планируют монтировать непосредственно в защищенном подземном корпусе заведения.

линейный ускоритель в онкоцентре в Харькове
Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 16:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В онкоцентре Харькова ввели в эксплуатацию первый линейный ускоритель для лучевой терапии.".