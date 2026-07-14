В среду в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 15 июля, предупреждают синоптики.

«15 июля по городу и области ожидаются ночью и утром туман, видимость 200 — 500 м; днем ​​гроза. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Напомним, сегодня, 14 июля, в Харькове прошел дождь. В соцсетях публиковали затопленные улицы города. В Telegram-каналах писали: «Харьков местами превратился в Венецию». Также в городе гремело. Мониторам приходилось успокаивать жителей.