У середу в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 15 липня, попереджають синоптики.

“15 липня по місту та області очікуються вночі та вранці туман, видимість 200 – 500 м; вдень гроза. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, у Харкові пройшов значний дощ. У соцмережах публікували затоплені вулиці міста. У телеграм-каналах писали: «Харків місцями перетворився на Венецію». Також у місті гриміло. Моніторам доводилося заспокоювати жителів.