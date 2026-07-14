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У середу в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 14:04   14.07.2026
Вікторія Яковенко
У середу в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 15 липня, попереджають синоптики.

“15 липня по місту та області очікуються вночі та вранці туман, видимість 200 – 500 м; вдень гроза. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, у Харкові пройшов значний дощ. У соцмережах публікували затоплені вулиці міста. У телеграм-каналах писали: «Харків місцями перетворився на Венецію». Також у місті гриміло. Моніторам доводилося заспокоювати жителів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 14:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 15 липня, попереджають синоптики.".