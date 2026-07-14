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У Харкові – “приліт”: дрон вдарив біля АЗС (доповнено)

Події 14:22   14.07.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові – “приліт”: дрон вдарив біля АЗС (доповнено) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Ворожий БпЛА атакував Шевченківський район Харкова.

Доповнено о 14:22. За уточненою інформацією мера Ігоря Терехова, удар прийшовся біля однієї із заправок у Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

14:10. Наслідки “прильоту” наразі уточнюються, пише мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, вранці 14 липня росіяни випустили дрон-ракету “Бандероль” по Слобідському району Харкова, повідомляв мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що постраждалих через удар немає.

Крім цього, близько 10:00 армія РФ вдарила КАБ по селищу Слатине. Від поранень в кареті швидкої допомоги загинула 50-річна жінка. Також було відомом про чотирьох постраждалих. Попередньо, ще одна людина може бути під завалами будинку, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 14:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий БпЛА атакував Шевченківський район Харкова.".