У Харкові – “приліт”: дрон вдарив біля АЗС (доповнено)

Ворожий БпЛА атакував Шевченківський район Харкова.

Доповнено о 14:22. За уточненою інформацією мера Ігоря Терехова, удар прийшовся біля однієї із заправок у Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

14:10. Наслідки “прильоту” наразі уточнюються, пише мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, вранці 14 липня росіяни випустили дрон-ракету “Бандероль” по Слобідському району Харкова, повідомляв мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що постраждалих через удар немає.

Крім цього, близько 10:00 армія РФ вдарила КАБ по селищу Слатине. Від поранень в кареті швидкої допомоги загинула 50-річна жінка. Також було відомом про чотирьох постраждалих. Попередньо, ще одна людина може бути під завалами будинку, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.