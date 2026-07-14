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Ворог вдарив по Слатиному: загибла, поранена, під завалами можуть бути люди

Події 13:26   14.07.2026
Вікторія Яковенко
Ворог вдарив по Слатиному: загибла, поранена, під завалами можуть бути люди Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 липня, близько 10:00 армія РФ вдарили КАБами по селищу Слатине.

Доповнено о 13:26. Внаслідок ворожого авіаудару по селищу Слатине загинула 50-річна жінка. Вона невістка 72-річної постраждалої, яку шпиталізували з пораненнями, уточнили в Харківській обласній прокуратурі.

13:06. Від отриманих поранень одна жінка померла в кареті «швидкої», її дані встановлюють, пише начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Ще одну, 72-річну жінку, доставили до лікарні з пораненням голови та переломом променевої кістки. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості», – пише він.

У населеному пункту пошкоджені будинки, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними Задоренка, під завалами ще можуть перебувати люди. На місці працюють профільні служби.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар по Слатино
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Слатино
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці 14 липня росіяни випустили дрон-ракету “Бандероль” по Слобідському району Харкова, повідомляв мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що постраждалих через удар немає.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 13:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 14 липня, близько 10:00 армія РФ вдарили КАБами по селищу Слатине.".