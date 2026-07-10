Загинула жінка, постраждали троє людей, горіли будинки: удари БпЛА по Валках

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ударів по Валках уночі 10 липня.

За його даними, по місту Валки Богодухівського району ворог бив безпілотниками. Внаслідок ударів загинула 50-річна жінка. Також відомо про трьох постраждалих. 23-річну дівчину госпіталізували, ще двоє чоловіків 27 та 18 років отримали гостру реакцію на стрес – їм медики надали всю необхідну допомогу на місці.

“Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено пʼять приватних будинків та дві господарчі споруди“, – додав Синєгубов.

На місцях “прильотів” продовжують працювати усі профільні служби.

Зазначимо, тривога цієї ночі лунала тричі. Основною загрозою для Харкова та області стали БпЛА.