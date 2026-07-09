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Скільки будинків і квартир придбали власники розбитого житла на Харківщині

Суспільство 16:47   09.07.2026
Вікторія Яковенко
Скільки будинків і квартир придбали власники розбитого житла на Харківщині

У межах програми «єВідновлення» на Харківщині комісії сформували 11439 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 15,3 мільярда гривень, повідомили у ХОВА.

“Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 6066 об’єктів нерухомості на території Харківської області: 5 083 квартири та 983 приватні будинки. Вартість придбаного майна перевищує 12 мільярдів гривень, з яких 9,9 мільярда оплачено коштом програми”, – зазначили в ОВА.

Загалом уже використано 8475 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості в області. Більшість власників придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших регіонах.

Крім цього, мешканці регіону подали 72751 заяву для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла, через застосунок і портал «Дія» надійшло 245978 повідомлень про руйнування, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла 48588 осіб на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 306 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 28,7 мільйона гривень.

«Профільні комісії внесли відомості про 105827 об’єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії. За програмою єВідновлення вже відновили 8957 квартир та 7745 приватних будинків», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми «єВідновлення» на Харківщині комісії сформували 11439 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 15,3 мільярда гривень, повідомили у ХОВА.".