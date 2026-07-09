Центр крові в Харкові звернувся до містян після «прильоту» поруч: подробиці

Харків’ян просять стати донорами в обласному центрі служби крові. Там повідомили, що нещодавно поруч із закладом стався ворожий удар.

«Нещодавній приліт поруч із Харківським обласним центром служби крові став ще одним нагадуванням про цинічність російських атак. Навіть місце, де щодня рятують життя, не стало винятком. Дефіцит всіх груп крові вже стає системним явищем, адже кількість потреби тільки росте з кількістю ворожих ударів по Харкову та області. Сьогодні. Завтра. На тижні цьому або наступному. Здайте кров», – йдеться у повідомленні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Нагадаємо, 7 липня КАБи атакували Шевченківський район Харкова. За даними мера Ігоря Терехова, бомб було чотири. Влучання зокрема зафіксували у проїжджу частину. Внаслідок цієї атаки