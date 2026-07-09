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Харків оговтується після удару “Бандеролі”: ситуація на місці “прильоту”

Суспільство 12:24   09.07.2026
Вікторія Яковенко
Харків оговтується після удару “Бандеролі”: ситуація на місці “прильоту” Фото: Харківська міськрада

Комунальники і волонтери продовжують усувати наслідки ворожої атаки в п’ятиповерховому будинку в Немишлянському районі, повідомили у пресслужбі міськради.

За даними мерії, вже закрили 90 зі 110 вибитих вікон. Також наразі закривають контури будинку для захисту від дощу.

удар по Харьковом дроном-ракетой "Бандероль"
Фото: Харківська міськрада
удар по Харьковом дроном-ракетой "Бандероль"
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, близько 01:40 8 липня військові РФ вдарили ракетами по Основянському та Немишлянському районах, повідомив мер Ігор Терехов. В останньому прилетіло по приватному сектору, пошкодження отримали 20 будинків, храм, мережа вуличного освітлення та автомобілі. Дев’ять мешканців, серед яких дворічна дівчинка, зазнали гострого шоку. За даними облпрокуратури, по Немишлянському району вдарили з РСЗВ «Торнадо-С».

Повітряні атаки продовжилися близько дев’ятої ранку. Один із дронів влучив в АЗС у Київському районі, спричинивши пожежу, другий — по Немишлянському. За кілька хвилин у цьому ж Немишлянському районі росіяни вдарили ракетою по житловій п’ятиповерхівці. Останній поверх був частково зруйнований. Загинули чоловік та жінка. Ще понад 40 людей постраждали, у тому числі 16 отримали поранення. За попередніми даними облпрокуратури, по п’ятиповерхівці вдарили дроном-ракетою S8000 “Бандероль”.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2026 в 12:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники і волонтери продовжують усувати наслідки ворожої атаки в п’ятиповерховому будинку в Немишлянському районі, повідомили у пресслужбі міськради.".