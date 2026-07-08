Зливи з грозами, градом і шквалами: погода по Харкову та області на 9 липня

У четвер, 9 липня, у Харкові протягом доби дощ та гроза. Вночі дощ, місцями сильний, пройде на заході області, на сході ж — без істотних опадів. Вдень зливи з грозами, місцями градом та шквалами прогнозують по всьому регіону.

У Харкові вночі термометри покажуть 16-18 градусів, вдень – 21-23, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень — 18–23, на сході 25–27.

Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, у Харкові 8 липня йшов дощ, і в Київському районі через удар блискавки спалахнула пожежа у приватному будинку. Як повідомив нам речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, вогонь охопив 100 квадратних метрів покрівлі. У Гідрометцентрі попередили: негода вируватиме в регіоні й у четвер, 9 липня.