Live

Зливи з грозами, градом і шквалами: погода по Харкову та області на 9 липня

Погода 20:51   08.07.2026
Олена Нагорна
Зливи з грозами, градом і шквалами: погода по Харкову та області на 9 липня

У четвер, 9 липня, у Харкові протягом доби дощ та гроза. Вночі дощ, місцями сильний, пройде на заході області, на сході ж — без істотних опадів. Вдень зливи з грозами, місцями градом та шквалами прогнозують по всьому регіону.

У Харкові вночі термометри покажуть 16-18 градусів, вдень – 21-23, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 14–19 градусів, удень — 18–23, на сході 25–27.

Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, у Харкові 8 липня йшов дощ, і в Київському районі через удар блискавки спалахнула пожежа у приватному будинку. Як повідомив нам речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, вогонь охопив 100 квадратних метрів покрівлі. У Гідрометцентрі попередили: негода вируватиме в регіоні й у четвер, 9 липня.

Читайте також: Сьогодні 8 липня 2026: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне 8 липня: загиблі через удар, блискавка влучила у дім
Новини Харкова — головне 8 липня: загиблі через удар, блискавка влучила у дім
08.07.2026, 21:59
Чотири трамваї змінять маршрути у четвер у Харкові
Чотири трамваї змінять маршрути у четвер у Харкові
08.07.2026, 19:15
Отруїли та душили в готелі: дівчатам закидають вбивство військового в Харкові
Отруїли та душили в готелі: дівчатам закидають вбивство військового в Харкові
08.07.2026, 20:03
Вечірня атака БпЛА на АЗС у Харкові: Терехов пише про пожежу та пораненого
Вечірня атака БпЛА на АЗС у Харкові: Терехов пише про пожежу та пораненого
08.07.2026, 20:21
Удари по Харкову 8 липня — пошкоджень зазнали майже 70 будинків (фото)
Удари по Харкову 8 липня — пошкоджень зазнали майже 70 будинків (фото)
08.07.2026, 18:50
“Міські служби навіть не здогадувалися”: гігантське звалище виявили в Харкові
“Міські служби навіть не здогадувалися”: гігантське звалище виявили в Харкові
08.07.2026, 18:24

Новини за темою:

08.07.2026
Модернізація медзакладів: лікарні в Харкові передали десятки ліжок
08.07.2026
Вечірня атака БпЛА на АЗС у Харкові: Терехов пише про пожежу та пораненого
08.07.2026
Отруїли та душили в готелі: дівчатам закидають вбивство військового в Харкові
08.07.2026
Чотири трамваї змінять маршрути у четвер у Харкові
08.07.2026
Удари по Харкову 8 липня — пошкоджень зазнали майже 70 будинків (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зливи з грозами, градом і шквалами: погода по Харкову та області на 9 липня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 20:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 9 липня, у Харкові протягом доби дощ та гроза. ".