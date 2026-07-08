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Ливни с грозами, градом и шквалами: погода по Харькову и области на 9 июля

Погода 20:51   08.07.2026
Елена Нагорная
Ливни с грозами, градом и шквалами: погода по Харькову и области на 9 июля

В четверг, 9 июля, в Харькове в течение дня дождь и гроза. Ночью дождь, местами сильный, пройдет на западе области, на востоке — без существенных осадков. Днем ливни с грозами, местами градом и шквалами, прогнозируют по всему региону.

В Харькове ночью термометры покажут 16–18 градусов, днем — 21–23, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 14–19 градусов, днем — 18–23, на востоке 25–27.

Ветер южный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Как информировала МГ «Объектив», в Харькове 8 июля шел дождь, и в Киевском районе из-за удара молнии вспыхнул пожар в частном доме. Как сообщил нам пресс-секретарь областного управления ГСЧС Евгений Василенко, огонь охватил сто квадратных метров кровли. В Гидрометцентре предупредили: непогода будет бушевать в регионе и в четверг, 9 июля.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 20:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 9 июля, в Харькове в течение дня дождь и гроза.".