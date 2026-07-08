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Ремонт трассы М-18 набирает обороты: где сейчас идут работы на Харьковщине 📷

Общество 12:18   08.07.2026
Виктория Яковенко
Ремонт трассы М-18 набирает обороты: где сейчас идут работы на Харьковщине 📷 Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На трассе М-18 от поселка Высокий в направлении Мерефы продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия. Ремонт на этом участке начался в середине июня, сейчас он продолжается в усиленном режиме – дорожники уже приближаются к Мерефе.

«По состоянию на сегодня новое покрытие уже уложено на участке от Высокого до поселка Научный, а дорожные фрезы продолжают срезать изношенное покрытие на подъездах к Мерефе, готовя основу для дальнейшего ремонта», — рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники говорят: трасса М-18 – одна из самых интенсивных в Харьковской области, ежесуточно здесь проезжают около 15 тысяч авто.

«Сейчас на объекте ежедневно укладывают более 4 тысяч квадратных метров нового покрытия. Здесь одновременно работают асфальтоукладочный комплекс и дорожная фреза, что позволяет максимально ускорить темпы выполнения работ. В первую очередь дорожники стремятся обеспечить надлежащий проезд в Мерефу. После завершения работ на этом участке восстановление покрытия продолжится в пределах населенного пункта и в направлении Новой Водологи”, — говорится в сообщении.

При этом дорожники отмечают, что работы выполняются в условиях отсутствия утвержденного финансирования – подрядчики производят их за счет собственных оборотных средств.

ремонт трассы М-18 на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
ремонт трассы М-18 на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
ремонт трассы М-18 на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
ремонт трассы М-18 на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 12:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На трассе М-18 от поселка Высокий в направлении Мерефы продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия.".